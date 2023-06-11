الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزارة الرياضة تُطلق فعاليات بطولة السباحة الأولى لمراكز شباب المحافظات الحدودية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب- الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، فعاليات بطولة السباحة الأولى بمراكز شباب المحافظات الحدودية، بنادي سينزو الرياضي بمحافظة البحر الأحمر.

تُقام بطولة السباحة الأولى لمراكز شباب المحافظات الحدودية، بمشاركة 360 سباحًا من محافظات "جنوب سيناء، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، وأسوان، والوادى الجديد"، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مواصلة الوزارة إقامة المشروعات المختلفة لأبناء المحافظات الحدودية على صعيد قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لشباب مصر بجميع المحافظات وبصفة خاصة المحافظات الحدودية.

وأشار إلى أهمية وضرورة دمج شباب تلك المحافظات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية في منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية بتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كل المجالات والفنون وممارسة الرياضة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
الحكومة المصرية الخدمات المقدمة الإدارة المركزية أطلقت وزارة الشباب والرياضة المحافظات الحدودية المناطق النائية

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