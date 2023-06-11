رئيس "النقل والمواصلات" يبحث التعاون مع السكرتير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل

التقى محمد أبو العباس رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات في مصر مع بلال ملكاوي السكرتير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل "itf" على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بحضور 5000 مندوب يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة حول العالم.

وقال أبو العباس في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن اللقاء تناول تعزيز سُبل التعاون بين "الدولي للنقل" و"نقابة المواصلات" في مصر، باعتبارها عضواً فاعلاً فيه، للاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي للنقل في توعية عمال قطاع المواصلات بحقوقهم وواجباتهم.

وأكد أن التعاون مع الاتحاد الدولي للنقل، في إطار تعزيز النقابة العامة لعلاقاتها العربية والدولية لخدمة عمال القطاع داخل مصر، وإثقالهم بالخبرات والمعايير الدولية، مما يؤدي إلى إثقال أعضاء النقابة بالمهارات اللازمة خاصة في التفاوض بشأن حقوق العمال وواجباتهم، كما جرى الاتفاق على تنظيم سلسلة من الدورات بشأن المرأة العاملة في قطاع المواصلات.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) هو اتحاد نقابات عالمي لنقابات عمال النقل، مقره الرئيسي في لندن، ولديه مكاتب دولية في عدد من البلدان والعواصم ومنها: “عمان، وهونغ كونغ، ونيروبي، ومونتريال، ونيودلهي، وأبيجان، وريو، وطوكيو، وسنغافورة، وسيدني”.

ويهدف إلى تعزيز احترام النقابات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، والعمل من أجل السلام على أساس العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي، ومساعدة النقابات المنتسبة إليه في الدفاع عن مصالح أعضائه، وتوفير خدمات البحوث والمعلومات للنقابات المنتسبة له، وتقديم المساعدة العامة لعمال النقل عند مرورهم بظروف صعبة.