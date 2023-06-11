الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد القافلة التنموية الشاملة لمؤسسة "حياة كريمة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، أهالي مركز ومدينة المنشاه في فعاليات الحوار المجتمعي الذي نظمته مؤسسة "حياة كريمة" ضمن فعاليات القافلة التنموية الشاملة "أنت الحياة" بمركز شباب مدينة المنشاه، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والعميد أحمد فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، وهشام الحداد، منسق حياة كريمة، وأحمد أبو همام، رئيس مركز ومدينة المنشاه، وعدد من القيادات التنفيذية، والآلاف من مختلف قرى ومدينة المنشاه.

وتوجه محافظ سوهاج خلال اللقاء بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الاهتمام والدعم غير المسبوق لمحافظات الصعيد عامة، ومحافظة سوهاج بشكل خاص، مشيرًا إلى مجهودات مؤسسة حياة كريمة والتعاون المشترك مع أجهزة المحافظة لخدمة المواطن السوهاجي في مختلف المجالات.

واستعرض محافظ سوهاج في حواره مع الأهالي ما تحقق على أرض سوهاج من تنمية ومشروعات في مختلف القطاعات بدعم تام من القيادة السياسية والحكومة عن طريق العديد من المبادرات، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والتي ساهمت في تغيير واقع قرى الريف بمحافظة سوهاج، حيث استهدفت المرحلة الأولى 181 قرية، و1123 نجع وتابع، لافتًا إلى إنجاز مئات المشروعات في مختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين مثل مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وغيرها من القطاعات الحيوية، وهو ما ساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء سوهاج من خلال تلك المشروعات، فضلاً عن تطوير ودعم المناطق الصناعية المختلفة بنطاق المحافظة.
وبعث "الفقى" خلال اللقاء برسالة طمأنة لجميع أهالي محافظة سوهاج، مؤكدًا أن القادم أفضل، وأن ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية في مختلف القطاعات سيجنى المواطنون ثماره في القريب العاجل، موجهًا الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني على التعاون المثمر والدعم التام لأهالي محافظة سوهاج، وهو ما يعكس توجهات القيادة السياسية والدولة نحو الاهتمام بمحافظة سوهاج.

وعقب اللقاء تفقد محافظ سوهاج ومرافقيه فعاليات القافلة التنموية الشاملة والتى تشمل العديد من الفعاليات ومنها " قوافل طبية شاملة، وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات، وجلسات توعية لصندوق مكافحة الإدمان، ومسرح للأطفال، وفقرات فنية لقصر ثقافة سوهاج، وملتقى توظيفي للشباب، ومبادرة لسداد ديون الغارمين والغارمات، وتوزيع بونات صناديق الحماية الاجتماعية على الأسر المستحقة"، وتستمر فعاليات القافلة حتى العاشرة مساء.

جانب من الحدث

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ابناء سوهاج الآلاف من أهالي استهدفت التضامن الاجتماعي التنموية الشاملة الحوار المجتمعى الرئيس عبدالفتاح السيسي الشباب والرياضة الشرب والصرف الصحي الشكر والتقدير العاشرة مساء القطاعات الحيوية

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