اقتراح برلماني بفتح وحدات لفحوصات أمراض الدم والأورام والأمراض النادرة بالمحافظات

تقدم محمد علي أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجها إلى الدكتور وزير الصحة والسكان بشأن فتح وحدات لفحوصات أمراض الدم والأورام والأمراض النادرة بدمياط وبباقي المحافظات وتوقيع بروتوكولات علاج مع جميع الجهات بباقي المحافظات والهيئات لتوفير العلاج بالتأمين الصحي ونفقة الدولة.

وشدد في اقتراحه على ضرورة إقامة مراكز ومعامل لفحوصات وعلاج للأمراض النادرة وأمراض الدم بكل محافظة رحمة بالمرضي وذويهم ولتقديم الرعاية الصحية للمرضى سرعة مخاطبة وزارة الصحة للدول الأوروبية والبلدان العربية لإجراء عمليات الخلايا الجذعية للمرضي المصريين لإنقاذ حياة المريض, وتوفير العلاج المنزلي والوقائي للعامل السابع والثامن والتاسع وتطبيق ( حقن الهيملبرا) دون شروط لكافة مرضي الهيموفيليا وعمل تدريب بالمستشفيات مع مرضي الهيموفيليا وكيفية إعطاء العلاج بالجرعات المحددة طبقا للوزن والعمر ومحاسبة المقصرين والمتعنتين في لجنة أمراض الدم بالتأمين الصحي وتوفير العامل التاسع، حيث إنه لا يتوفر كثيرا ونقصه يعرض حياة أولادنا للخطر والاعاقة, والنظر في قرارات نفقه الدولة، حيث إنها قرارات لا تكفي لأنفاذ حياة مريض الهيموفيليا وحمايته لأنها لا تكفي لجرعة نزف واحدة مما يعرض حياتهم للخطر وسرعة وتوفير الألبومين وتوفير مشتقات البلازما, والوقوف علي ما أعلنته وزارة الصحة منذ عام عن مشروع لإنشاء مصنع لتصنيع مشتقات بلازما الدم.



وأوضح أبو حجازي، أن في مصر آلاف المصابين بأمراض نادرة بالدم وحالات نزف شديد ومستمر ( الهيموفيليا ) يعانون من رحلة علاج طويلة ومكلفة وصعبة للغاية في ظل التعقيدات والروتين والتعنت المستمر في صرف ( حقن الفاكتور ) لمرضي ( الهيموفيليا ) في جميع الجهات ، ومنها ( التأمين الصحي – نفقة الدولة وكل الجهات العلاجية التابعة) ويحتاج لمشتقات ( دم بلازما أو كرايو ) حتي لا تدمر المفاصل وأجهزة الجسم وقد تؤدي للإعاقة والكثير من المشاكل بسبب التأخير قد يحدث حالات وفاة أو إعاقة للأطفال والشباب.



وأضاف: “من الأمراض النادرة أيضا (اللوكيميا النخاعية الحادة واللوكيميا الليمفاوية الحادة و اللوكيميا النخاعية المزمنة للوكيميا الليمفاوية المزمنة وغيرها والطبيب يستخدم فحوصات واجراءات معينة لتشخيص اللوكيميا وتلك الفحوصات متعددة ومنها فحص العقد اللمفاوية والطحال والكبد للكشف عن أي تورم فضلا عن اختبارات الدم لتحديد نوع خلايا الدم والصفائح ولرصد أي اختلال في خلايا الدم وهناك بعض المحافظات محرومة من معامل الدم فلا توجد مراكز أو معامل لأمراض الدم بمحافظة دمياط , فهم يعانون من ارتفاع سعر الأدوية والتحاليل بالإضافة لتكاليف الفحوصات والتحاليل والانتقالات لتلك المراكز بمحافظات أخرى”.