موعد ومكان تشييع جثمان الكاتب حمدي أبو جليل

كشف الشاعر أشرف أبو جليل عن أنه سيتم تشييع جثمان الكاتب حمدي أبو جليل، بعد صلاة عصر اليوم الأحد، في قرية صقر أبوجليل بالفيوم والعزاء بنفس القرية، موضحا أنه سيقام عزاء لأحبائه وأصدقائه بالقاهرة خلال الأيام المقبلة.

كانت ابنة الكاتب حمدي أبو جليل أعلنت صباح اليوم، عن رحيل والدها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا حبيبي مات”، ولاقى هذا الخبر صدمة كبيرة عبر الوسط الثقافي، ونعاه عدد كبير من الكتاب والمفكرين.

حمدي أبو جليل

حمدي أبو جليل من مواليد الفيوم سنة 1967، وهو روائي وكاتب قصص قصيرة مصري من جذور بدوية مصرية، هاجر أبوجليل إلى القاهرة في أوائل الثمانينيات، وعمل كعامل بناء في مواقع البناء، وقدمت هذه التجارب في وقت لاحق مادة لمساعيه الأدبية.

صدرت له عدة مؤلفات من بينها: "أسراب النمل" وهو عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة التي نشرت في عام 1997، أما مجموعته الثانية "أشياء مطوية بعناية فائقة" والتي صدرت في عام 2000 وفازت بالعديد من الجوائز الأدبية.

فضلا عن لصوص متقاعدون (رواية): وهي روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للإنجليزية والفرنسية والإسبانية، الفاعل (رواية): فازت بجائزة نجيب محفوظ سنة 2008، وترجمها روبن موجر بعنوان «كلب بلا ذيل» (بالإنجليزية: A Dog with no Tail)‏، وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015، القاهرة شوارع وحكايات (الهيئة العامة للكتاب، 2008)، طي الخيام - قصص (دار ميريت 2010)، الأيام العظيمة البلهاء (طرف من خبر الدناصوري) - دار ميريت 2017، نحن ضحايا عك (رواية أخرى في التاريخ الإسلامي) - دار بتانة 2017، وقيام وانهيار الصاد شين - رواية - دار ميريت 2018.

سبق وحصل الكاتب الراحل حمدي أبو جليل على عدد من الجوائز منها جائزة نجيب محفوظ عن روايته "الفاعل" من الجامعة الأمريكية في 2008، وحصلت ترجمة روايته "قيام وانهيار الصاد شين" بترجمة همفري ديفيز، على جائزة بانيبال للترجمة في يناير الماضي.