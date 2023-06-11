محافظ الدقهلية: الإعفاء من رسوم الذبح للأضاحي بالمجازر الحكومية خلال العيد

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2023 م وذلك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه أكد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل قطاع الطب البيطري خاصة فيما يتعلق بقطاع المجازر.

كما قرر محافظ الدقهلية الإعفاء من رسوم الذبح للأضحية داخل المجازر الحكومية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتشجيع المواطنين علي ذبح الأضاحي داخل المجازر، كما تقرر زيادة أعداد الأطباء العاملين بالمجازر لتلائم ضغوط العمل وزيادة نشاط الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتقرر أيضا تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة من قبل مديرية الطب البيطري على جميع المجازر بنطاق المحافظة، وتفعيل التنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير احتياجات المجازر من المواد المستخدمة في أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه خلال العيد المبارك.

- تفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات

وقرر "مختار" تفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع، حرصا على صحة وحياة المواطنين، والتأكيد على تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصة كل مخبز، وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ، لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، هذا بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر أسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات للمواطنين.

وأشار المحافظ للتأكيد على الاطمئنان على صلاحية وسلامة السلع المعروضة بالمنافذ والمحالّ والمعارض خاصة لحوم الأضاحي وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين المقدمة من كافة قطاعات المرافق والخدمات، بنطاق الوحدات المحلية، للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة وقيام رؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو طرح النهر، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون، وكذا الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخ أو إهمال.

- التنسيق بين المرور وإدارة المواقف لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام العيد

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام العيد، بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى بالإضافة لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس وكذا سائقي التاكسي للالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال الركاب.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أية حالات طارئة والتعامل معها وفقا للأصول الطبية، وأيضا رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق (المياه- الصرف الصحي- الكهرباء- الغاز).

ويستمر العمل بكافة القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة برئاسة مناسبة على مدار 24 ساعة، لسرعة التجاوب الفوري مع أيه أعطال أو أحداث طارئة و اتخاذ إجراءات حلها فورا، كما وجه "مختار" بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها على الغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة للإبلاغ عن إيه طوارئ والتجاوب معها فورا.