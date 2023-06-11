الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير الروسى بالقاهرة: نأمل فى مشاركة السيسى بالقمة الروسية الإفريقية

السيسي و بوتين
السيسي و بوتين

أكد السفير الروسي بالقاهرة "جورجي بوريسينكو" أن بلاده تتوقع حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة الروسية الإفريقية الثانية في روسيا الشهر المقبل.

وتعقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في الفترة من 26 إلى 29 يوليو في سان بطرسبورج بمشاركة 54 دولة إفريقية، وقد وجهت الدعوات لقادة هذه البلدان بحسب السفير الروسي وذلك وفق "روسيا اليوم".

وأعرب السفير الروسي عن تطلع بلاده لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وممثلين مصريين آخرين القمة الروسية الإفريقية الثانية.

txt

أورلوف: روسيا قادرة على زيادة صادرات الحبوب إلى مصر ولدول أخرى

وبحسب بوريسينكو سيعمل المنتدى على تعميق التعاون الاقتصادي بين الروس والأفارقة من أجل المنفعة المتبادلة ومساعدة إفريقيا على زيادة دورها في النظام العالمي.

وسبق وعقدت القمة الروسية الإفريقية الأولى في أكتوبر 2019 في مدينة سوتشي الروسية بحضور قادة ومسئولي الدول الإفريقية.

txt

سفيرنا فى موسكو يشارك فى أعمال جلسة مصر- روسيا فى منتدى «روسيا- العالم الإسلامى»

السيسي الروسية الافريقية روسيا القاهرة السفير الروسي لدى القاهرة القمة الروسية الأفريقية الثانية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

وكيل "تعليم بورسعيد": جاهزون لعقد امتحانات الثانوية العامة

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023.. تفاصيل

براءة 4 متهمين من قتل حديث ولادة وإلقاء جثته بالطريق ببولاق

محافظ أسيوط: تحويل أكبر نقطتي تجميع للمخلفات الصلبة لحدائق صديقة للبيئة

محافظ الدقهلية يوجه بالانتهاء من توفير الأراضي اللازمة لمشروعات "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس