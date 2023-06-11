السفير الروسى بالقاهرة: نأمل فى مشاركة السيسى بالقمة الروسية الإفريقية

أكد السفير الروسي بالقاهرة "جورجي بوريسينكو" أن بلاده تتوقع حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة الروسية الإفريقية الثانية في روسيا الشهر المقبل.

وتعقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في الفترة من 26 إلى 29 يوليو في سان بطرسبورج بمشاركة 54 دولة إفريقية، وقد وجهت الدعوات لقادة هذه البلدان بحسب السفير الروسي وذلك وفق "روسيا اليوم".

وأعرب السفير الروسي عن تطلع بلاده لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وممثلين مصريين آخرين القمة الروسية الإفريقية الثانية.

وبحسب بوريسينكو سيعمل المنتدى على تعميق التعاون الاقتصادي بين الروس والأفارقة من أجل المنفعة المتبادلة ومساعدة إفريقيا على زيادة دورها في النظام العالمي.

وسبق وعقدت القمة الروسية الإفريقية الأولى في أكتوبر 2019 في مدينة سوتشي الروسية بحضور قادة ومسئولي الدول الإفريقية.