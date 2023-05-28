الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أورلوف: روسيا قادرة على زيادة صادرات الحبوب إلى مصر ولدول أخرى

الحبوب
الحبوب

قال مدير مجلس الأعمال الروسي المصري، ميخائيل أورلوف، الأحد، إن بلاده لديها القدرة على زيادة صادرات الحبوب إلى مصر ولدول أخرى.

وأوضح أورلوف أن روسيا ستزيد صادرات الحبوب نتيجة لزيادة الإنتاج في مناطق جديدة، وذلك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكد أورلوف أن مصر وغيرها تطالب بمزيد من الواردات الغذائية بسبب زيادة الطلب، مشيرًا إلى أن مسألة تلبية الطلب تتعلق بقدرات موسكو في الإنتاج واللوجستيات والنقل البحري.
وأضاف: "هناك كل إمكانات نمو الصادرات، والفترة الحالية صعبة، قد تكون هناك تقلبات لكن الديناميات إيجابية بالنسبة لنا".
وكشف أورلوف أن ما أسماها بـ"الدول غير الصديقة لروسيا" تخلق صعوبات في تأمين السفن واستئجارها، لذلك لا يخاطر الكثير من الناقلين بنقل المنتجات الزراعية الروسية، ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب عدم امتثال الغرب للجزء الروسي لصفقة الحبوب الغذائية مع أوكرانيا.
 

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روسيا: الاتصالات بشأن اتفاق الحبوب مستمرة

مصر الحبوب ميخائيل أورلوف مجلس الأعمال الروسي المصري روسيا

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