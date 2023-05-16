روسيا: الاتصالات بشأن اتفاق الحبوب مستمرة

أكدت روسيا، الثلاثاء، أن الاتصالات بشأن صفقة الحبوب ما زالت مستمرة.

جاء هذا وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء.

وأكد بيسكوف أن الاتصالات بشأن صفقة الحبوب جارية، وهناك العديد من الأسئلة المفتوحة، والآن يجب اتخاذ قرار، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع بيسكوف فى تصريحات صحفية "بشكل عام الاتصالات مستمرة، وكانت بالأساس جلسة تواصل هادفة، لكن هناك العديد من الأسئلة التي تتعلق بالجزء الخاص بنا من الصفقة، الآن يجب اتخاذ قرار".

وحول تمديد صفقة الحبوب، قال بيسكوف "سنبلغكم عند اتخاذ القرار".

بيسكوف: صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ شروطها بالكامل

وفى تصريحات سابقة، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ شروطها بالكامل.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الأمم المتحدة تريد تنفيذ صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية، لكن في المقابل تمنع عرقلة تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وشدد لافروف على أن بلاده ستجد الطرق المناسبة لتزويد الأسواق العالمية بالأغذية والأسمدة مشيرا إلى أن وزراء الزراعة في مجموعة السبع أكدوا أهمية صفقة الحبوب ودعموها بقوة.