سفيرنا فى موسكو يشارك فى أعمال جلسة مصر- روسيا فى منتدى «روسيا- العالم الإسلامى»

ألقى السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى موسكو، كلمة، خلال أعمال جلسة مصر- روسيا على هامش منتدى روسيا- العالم الإسلامي المنعقد حاليًا بمدينة «كازان».

وأشار السفير المصري إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث يشهد هذا العام الاحتفال بذكرى مرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا الإطار، نوه السفير المصري إلى ما توليه مصر من اهتمام بعلاقتها مع روسيا في كل المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية منها، وهو ما يسعى البلدان معًا لمواصلة تعاونهما لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية بما يحقق مصالح الشعبين، وعلى رأسها مشروع محطة كهرباء الضبعة، والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد السفير المصري أهمية السياحة الروسية لمصر، ودورها في تعزيز الروابط الثقافية بين شعبي البلدين، مشددًا على حرص مصر على الاستقرار على الساحة الدولية، وعلى علاقاتها مع الدول المختلفة بما فيها علاقاتها مع روسيا الاتحادية.