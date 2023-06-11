الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

براءة 4 متهمين من قتل حديث ولادة وإلقاء جثته بالطريق ببولاق

طفل حديث ولادة
طفل حديث ولادة

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، ببراءة 4 متهمين من تهمة قتل طفل حديث الولادة وإلقاء جثته بالطريق في بولاق الدكرور.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالوفا أبوسحلي، وعضوية المستشارين مختار محمد العشماوي، وسالم عبدالعزيز سيد، وأمانة سر محمد عوض محمد وأيمن خالد القاضى.

كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 27713 جنايات بولاق الدكرور، عن أن المتهمين هما يوسف.ص.ع 25 سنة طالب، وآلاء.س.ع 19 سنة طالبة، زينب. ص، 36 سنة، صيدلانية، على. ص، 33 سنة (هارب)، قتلوا طفلًا حديث الولادة والتخلص من جثته في الطريق.

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