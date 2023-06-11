إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية في مغاغة بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، تمكنت خلالها من رصد وإزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، أنه في إطار متابعة مجهودات الوحدات القروية في التصدي للتعديات ومخالفات البناء العشوائي تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بقرية برطباط والتي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية تم خلالها إزالة 13 حالة تعد على أرض زراعية منها 5 حالات إصلاح زراعي و8 حالات ائتمان زراعي، وتم إزالة التعديات بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، والتي شدد خلالها علي ضرورة التصدي بكل حزم وقوه لكافة أشكال التعديات سواء علي الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب بجميع صورها والتصدي لكافة مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص والازالة في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين بدون أية استثناءات.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة تكثف من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء والتي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية أو من خلال فرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقري بشكل دوري بكافة أحياء المدينة أو القري التابعة لها ويتم إزالة هذه التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن والمتابعة الدائمة لعدم تكرار المخالفة مشيرا إلي أنه وجه رؤساء الأحياء والقري بمتابعة ورصد كافة التعديات ومخالفات البناء.

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمغاغة في المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمغاغة في المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمغاغة في المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمغاغة في المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمغاغة في المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمغاغة في المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمغاغة في المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمغاغة في المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمغاغة في المنيا

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمغاغة في المنيا