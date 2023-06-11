قافلة طبية للأسنان بالتعاون مع "الصحة" بنقابة الصحفيين مجانًا

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين عن استضافتها قافلة طبية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

ويقدّم الفريق الطبي بالقافلة الخدمات الطبية في تخصص الأسنان مثل (الكشف على الأسنان، وعلاجات اللثة، والحشوات البسيطة، والجراحات البسيطة)، أما الحالات الأخرى سيتم تحويلها إلى عيادات مركز أبحاث الأسنان بمستشفى أحمد ماهر مجانًا للزملاء الصحفيين وأسرهم.

تقام القافلة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا لمدة ثلاثة أيام، وتبدأ غدًا الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023، كما تقدم القافلة جلسات تثقيفية خلال اليوم، وسيتم عقد ندوة تثقيفية في ختام القافلة، وتمت القافلة بجهود الزميل الصحفي عبدالمجيد عبدالله.