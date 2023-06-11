الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسرة جورج إسحاق تتلقى واجب العزاء فى الكاتدرائية

جنازة جورج اسحاق
جنازة جورج اسحاق

تلقت أسرة جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، واجب العزاء في فقيدها، بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

وشارك في توديع جورج إسحاق عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والفنانين منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق والإعلامي محمود سعد، ومنير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق، ونقيب الصحفيين خالد البلشي. 

وتوفي مساء الجمعة الماضي، السياسي البارز في الحركة الوطنية المصرية جورج إسحاق، بعد صراع مع المرض.

جنازة جورج اسحاق
جنازة جورج اسحاق
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