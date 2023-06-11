بعد إعلان صدور طبعة جديدة منه.. كيف تناول حمدي أبو جليل شوارع القاهرة؟

نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الكاتب والروائي حمدي أبو جليل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ56 عامًا.

ومن جهته؛ كشف الدكتور أحمد بهي الدين، عن أن الهيئة بصدد إصدار طبعة جديدة من كتابه "القاهرة: شوارع وحكايات" من تأليف الراحل حمدي أبوجليل، والذي كان قد صدر من قبل عن الهيئة ونفدت طبعته، مؤكدًا أن هذا الكتاب حقق نجاحًا كبيرًا محليا وخارجيا.

حكايات وأسرار عديدة تناولها كتاب "القاهرة: شوارع وحكايات"؛ إذ يقسم إلى أربعة فصول؛ الأول عن القاهرة الفاطمية، والثاني عن القاهرة الخديوية، والثالث عن مصر القديمة، أما الرابع جاء تحت عنوان "جزر وامتدادات".

ويعد هذا الكتاب جولة ثقافية تاريخية عبر شوارع القاهرة القديمة، فالشوارع ذاكرة تبنى في وجدان من يتجول في أروقة تاريخها ويتعرف على أسرار تلك الشوارع وحكاياتها المرتبطة في كثير من الأحيان بحقب تاريخية تركت آثارها في ذاكرة الأيام ورغم تحديث وتطوير الشوارع ولكنها بقيت شامخة متشبعة برائحة الماضي، وعبق الأصالة، وتواكب الحاضر، وترقب المستقبل، وكم من خطى مشت عليها وكم من أجيال مرت في أزمتها وهي وحدها الشاهدة على ما ضمته بين جوانبها من أحداث وشخوص وحكام شوارعنا هي ذاكرة أمتنا بكل ما تحمله من دموع وابتسامات ومن انكسارات وانتصارات باقية ما بقي التاريخ وما بقي الأثر.

وأعلنت ابنة الكاتب حمدي أبو جليل صباح اليوم، عن رحيل والدها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا حبيبي مات”.

حمدي أبوجليل من مواليد الفيوم سنة 1967، وهو روائي وكاتب قصص قصيرة مصري من جذور بدوية مصرية، هاجر أبوجليل إلى القاهرة في أوائل الثمانينيات، وعمل كعامل بناء في مواقع البناء، وقدمت هذه التجارب في وقت لاحق مادة لمساعيه الأدبية.

صدرت له عدة مؤلفات من بينها: "أسراب النمل" وهو عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة التي نشرت في عام 1997، أما مجموعته الثانية "أشياء مطوية بعناية فائقة" والتي صدرت في عام 2000 وفازت بالعديد من الجوائز الأدبية، فضلا عن لصوص متقاعدون (رواية): وهي روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للإنجليزية والفرنسية والإسبانية، الفاعل (رواية): فازت بجائزة نجيب محفوظ سنة 2008، وترجمها روبن موجر بعنوان «كلب بلا ذيل» (بالإنجليزية: A Dog with no Tail)‏، وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015، القاهرة شوارع وحكايات (الهيئة العامة للكتاب، 2008)، طي الخيام - قصص (دار ميريت 2010)، الأيام العظيمة البلهاء (طرف من خبر الدناصوري) - دار ميريت 2017، نحن ضحايا عك (رواية أخرى في التاريخ الإسلامي) - دار بتانة 2017، وقيام وانهيار الصاد شين - رواية - دار ميريت 2018.

