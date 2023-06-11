محمد أنور السادات يقدم واجب العزاء فى جورج اسحاق

حضر منذ قليل رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إلى الكاتدرائية المرقسية في العباسية، لأداء واجب العزاء في عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق.

يشارك في توديع جورج إسحاق عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والفنانين منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق والإعلامي محمود سعد، ومنير فخري عبدالنور، وزير السياحة الأسبق، ونقيب الصحفيين خالد البلشي.

توفي مساء الجمعة الماضي، السياسي البارز في الحركة الوطنية المصرية جورج إسحاق، بعد صراع مع المرض.