الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محمد أنور السادات يقدم واجب العزاء فى جورج اسحاق

محمد أنور السادات
محمد أنور السادات

حضر منذ قليل رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إلى الكاتدرائية المرقسية في العباسية، لأداء واجب العزاء في عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق.

يشارك في توديع جورج إسحاق عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والفنانين منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق والإعلامي محمود سعد، ومنير فخري عبدالنور، وزير السياحة الأسبق، ونقيب الصحفيين خالد البلشي.

توفي مساء الجمعة الماضي، السياسي البارز في الحركة الوطنية المصرية جورج إسحاق، بعد صراع مع المرض.

الإعلامي محمود سعد استاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوي الحركة الوطنية الحركة الوطنية المصريه الكاتدرائية المرقسية في العباسية الكاتدرائية المرقسية الفنان الكبير محمود حميدة المجلس القومي لحقوق الإنسان صراع مع المرض عضو المجلس القومي لحقوق الانسان لمجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس القومي لحقوق الإنسان

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