8 طلاب يحصدون الدرجات النهائية بـ"ابتدائية أسيوط" الأزهرية

أعلنت منطقة أسيوط الأزهرية، أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية، للعام الدراسي 2022/ 2023، حيث حصل 8 طلاب وطالبات على الدرجات النهائية بنسبة 100%.

هذا وقد تقدم الدكتور على عبد الحافظ حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية والدكتور على محمود محمد وكيل المواد الشرعية والعربية بالتهنئة لأوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية على مستوى منطقة أسيوط للعام 2022 /2023.

وأعلنت اليوم الأحد 11 يونيو 2023 الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، برئاسة الدكتور علي عبدالحافظ، وكيل الوزارة، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية مبصر وكفيف للدور الأول للعام الدراسي 2022 /2023.

ووجه رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، الشكر لإدارة الامتحانات بالمنطقة ورئيس كنترول الشهادة الإبتدائية وللمعلمين والمعلمات ولجميع منسوبي منطقة أسيوط لما بذلوه من جهد كان له أثره الطيب في إنجاز الأعمال بدقة، معربًا عن خالص تمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المراحل التعليمية المقبلة وأن يجدّوا ويجتهدوا ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها.

وتضمنت قائمة أسماء الطلاب والطالبات الحاصلين على الدرجات النهائية في الشهادة الابتدائية الأزهرية بأسيوط بمجموع 550 زينب خالد عبدالرحمن عبدالكريم، بمعهد نور الأزهر الخاص الابتدائي ببني عدي، وحبيبة هشام على عبدالرحمن، بمعهد نور الأزهر الخاص الابتدائي ببني عدي، وبسملة جمال عبدالكريم أحمد، بمعهد نور الإسلام النموذجي الخاص بديروط، وفاطمة إسماعيل ثابت محمود، بمعهد الكوثر النموذجي الخاص.

وضمت القائمة معاذ محمد عبدالجواد، بمعهد نور الأزهر الخاص الابتدائي ببني عدي، وحازم محمد عيسى محمد، بمعهد نور الأزهر الخاص الابتدائي ببني عدي، وضياء الدين محمد علي أحمد، مقيد مقيد بمعهد نور الأزهر الخاص الابتدائي ببني عدي، وطارق مصطفى عثمان عبدالمطلب مقيد بمعهد نور الإسلام النموذجي الخاص بديروط.

وحصل 5 طلاب مكفوفين على المراكز الخمسة الأولى في الشهادة الابتدائية الأزهرية بأسيوط، وهم محمود منتصر محمود المركز الأول بمجموع 449 درجة، والمركز الثاني حسام حسانين حسين بمجموع 437 درجة، والمركز الثالث أنس بكر محمود بمجموع 431.5، والمركز الرابع عبدالرحيم معتمد عبدالرحيم بمجموع 402، والمركز الخامس يوسف منصور أحمد بمجموع 360.

8 طلاب يحصدون الدرجات النهائية بـ"ابتدائية أسيوط" الأزهرية

8 طلاب يحصدون الدرجات النهائية بـ"ابتدائية أسيوط" الأزهرية

8 طلاب يحصدون الدرجات النهائية بـ"ابتدائية أسيوط" الأزهرية

8 طلاب يحصدون الدرجات النهائية بـ"ابتدائية أسيوط" الأزهرية

8 طلاب يحصدون الدرجات النهائية بـ"ابتدائية أسيوط" الأزهرية

8 طلاب يحصدون الدرجات النهائية بـ"ابتدائية أسيوط" الأزهرية