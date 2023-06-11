الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: 148 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا تزامنًا مع العيد القومى للمحافظة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أشار اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، إلى أنه تم أمس السبت 10 يونيو البدء فى الفعاليات الثقافية والفنية بواقع 148 نشاطًا بقصر ثقافة شبين الكوم ومختلف المواقع الثقافية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتستمر تلك الفعاليات حتى 20 يونيو الجارى، وذلك بهدف إدخال الفرحة والسرور على جموع أهالي وأبناء شعب المحافظة، وإثراء الوعي الثقافي لديهم بالعيد القومى والارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.


وأوضح مدير مديرية الثقافة بالمحافظة أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية، تم إعداد حزمة من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة لتقديمها على المسارح، والتى تنظمها الإدارة العامة لثقافة المنوفية بهدف إثراء الوجدان الثقافي من خلال تقديم المزيد من الأعمال في مجالات المسرح والعروض الفنية وورش رسم الأطفال وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية.


وأضاف أنه من أبرز فعاليات الاحتفال بالعيد القومى، (ورشة حكى حادثة دنشواى، معرض فنون تشكيلية، ندوة للطفل عن قرية دنشواى، عرض لفرقة الأنفوشى للفنون الشعبية، أمسية أدبية للأطفال رواد القصر، أمسية شعرية لأدباء أشمون، معرض لإنتاج الورشة، ندوة بعنوان المنوفية الأرض الطيبة، محاضرة بعنوان أعلام المنوفية، مسابقة ثقافية عن العيد القومى، محاضرة بعنوان الأمثال الشعبية، وكذا ورشة تلوين للأطفال، ندوة للشباب ودورهم في حادثة دنشواى، معرض الفن التشكيلى، ورشة رسم عن معالم قريتنا، مجلة حائط عن العيد القومى، ورشة التراث الشعبى للمحافظة، ورشة حكى الآثار في المنوفية.. وغيرها من البرامج المتنوعة).
 

البرامج الثقافية الارتقاء بالذوق العام التراث الشعبي احتفالات الذوق العام التشكيلي

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