الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رئيس هيئة الكتاب ناعيًا حمدى أبوجليل: استلهم التراث الثقافى المصرى فى أعماله

حمدي أبو جليل
حمدي أبو جليل

نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الكاتب والروائي حمدي أبوجليل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 56 عامًا.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، إن الراحل حمدي أبوجليل، أحد أهم الأدباء المصريين المعاصرين، وتميز أسلوبه الأدبي بالبساطة والعمق، حيث إنه استلهم التراث الثقافي المصري في أعماله، وكان متشبعًا به، مما انعكس على أعماله، كما انعكس في ممارساته للحياة.

وأضاف أن الهيئة بصدد إصدار طبعة جديدة من كتاب "القاهرة شوارع وحكايات" من تأليف الراحل حمدي أبوجليل، والذي كان قد صدر من قبل عن الهيئة ونفدت طبعته، مؤكدًا أن هذا الكتاب حقق نجاحًا كبيرًا محليًا وخارجيًا، لما يضمه من حكايات وأسرار عن شوارع القاهرة.

وقدم رئيس الهيئة العزاء لأسرة الراحل وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ويعد حمدي أبوجليل من أهم الأدباء المصريين المعاصرين، ويتميز أسلوبه الأدبي بالبساطة والعمق، حيث يتناول في أعماله الأدبية القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية بطريقة مباشرة وصادقة.

ويعتبر حمدي أبوجليل من الأدباء المتميزين في العالم العربي، حيث حصل على العديد من الجوائز والتكريمات عن أعماله الأدبية، وترجمت أعماله إلى اللغات الأجنبية لتعريف العالم بالأدب المصري المعاصر، فهو من الأدباء المصريين المعاصرين الذين عرف عنهم أسلوبهم الأدبي البسيط والعميق في نفس الوقت، ويتناول في رواياته القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية.

وتتميز روايات حمدي أبوجليل بأنها تعكس الحياة اليومية في مصر والمجتمع المصري بطريقة واقعية، وتتناول القضايا الحساسة والمتعلقة بالفرد والمجتمع بشكل صريح ومباشر. ويعتبر الكاتب من الأدباء الذين يستخدمون اللغة العربية بأسلوب جميل وسهل الفهم، مما يسهل على القارئ فهم رسالة الرواية والتعرف على شخصياتها.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الروائي حمدي أبو جليل الأدباء المصريين المعاصرين القاهرة شوارع وحكايات

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