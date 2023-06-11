برع في غناء المونولوج.. معلومات عن نجاح الموجي في ذكرى ميلاده
يحل اليوم الأحد الموافق 11 من شهر يونيو ذكرى ميلاد الفنان الراحل الكوميدى نجاح الموجى، فذلك النجم الذي بدأ كوميديان وظل كوميديات حتى وفاته، فكانت بدايته مع ملوك الضحك ثلاثي أضواء المسرح.
وبالتزامن مع ذكري ميلاده نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن الفنان الراحل نجاح الموجي:
- اسمه الحقيقى عبد المعطى محمد الموجى، حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وحاول أن يدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات ولكنه لم يلتحق به.
- بدأ الموجي مشواره الفني مع ثلاثى أضواء المسرح فى أواخر الستينيات، وشاركهم في عدة أعمال من أبرزها مسرحية "المتزوجون".
- كان يعمل بوظيفة حكومية بجانب التمثيل، حيث وصل إلى درجة وكيل وزارة.
- شارك في 3 أفلام تم ترشيحهم واختيارهم لدى قائمة أفضل 100 فيلم خلال القرن العشرين حسب استفتاءات النقاد لعام 1996.
- كان يعتمد الموجي شكل وطريقة معينة عن طريقها استطاع أن يتعمق بعالم الكوميديا، حيث كان مصدر بهجة كبيرة بأعماله التي قدمها خلال مشواره الفني.
- قدم أعمال سينمائية عديدة أهمها فيلم الحريف، النساء، شوارع من نار، صاحب الإدارة بواب العمارة، مغاورى فى الكلية، اغتصاب، طأطأ وريكا وكاظم بك، امرأة مطلقة موعد مع القدر، مدافن مفروشة للإيجار، سكة الندامة أربعة فى مهمة رسمية، أيام الغضب، المساطيل، الكيت كات، الحب فى طابا، ليه يا بنفسج، زيارة السيد الرئيس، قليل من الحب كثير من العنف، البحر بيضحك ليه، الحب فوق هضبة الهرم".
- ورحل الموجي عن عالمنا يوم 25 سبتمبر من عام 1998 بالقاهرة، حيث عاد ذهب لمنزله بعدما انتهي من عرض مسرحيته "مولد سيدي المرعب" وأصيب بأزمة قلبية جعلته يقترب من شرفة الشقة، حيث قام بضرب يديه وصرخ عاليًا وهو يقوم "يارب".