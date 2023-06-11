برع في غناء المونولوج.. معلومات عن نجاح الموجي في ذكرى ميلاده

يحل اليوم الأحد الموافق 11 من شهر يونيو ذكرى ميلاد الفنان الراحل الكوميدى نجاح الموجى، فذلك النجم الذي بدأ كوميديان وظل كوميديات حتى وفاته، فكانت بدايته مع ملوك الضحك ثلاثي أضواء المسرح.

وبالتزامن مع ذكري ميلاده نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن الفنان الراحل نجاح الموجي: