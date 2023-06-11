بحضور 3 وزراء.. محافظ القاهرة يشارك في المؤتمر التحضيرى للسياحة الصحية

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى المؤتمر التحضيرى الأول الذى تم فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد "المؤتمر الثانى لتطبيقات السياحة الصحية المصرية" والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2023 في مدينة شرم الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصدا أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة.



شهد المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس المؤتمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفى للمؤتمر ومحافظا مرسى مطروح وأسوان وعدد من المسئولين بوزارات الصحة والسياحة والطيران والمحافظات التى تشتهر بوجود السياحة العلاجية بها.

وكان سلم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تأشيرات الحج لأول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظة القاهرة المستوى الأول البالغ عددهم 135 حاج والذين تم اختيارهم عن طريق القرعة العلنية.



وقدم محافظ القاهرة التهنئة للحجاج الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لتأدية مناسك الحج هذا العام، مؤكدا أن الدولة سعت من خلال وزارة التضامن ومحافظة القاهرة لتوفير سبل الراحة والخدمات والرعاية للحجاج.



ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي وكافة معاونيها على ما تم تقديمه من تيسيرات للحجاج هذا العام.



كما توجه بالشكر لكل الجمعيات التي قدمت المساعدة للحجاج من خلال اختيار القائمين على الإشراف على الحجاج ومعاونتهم للظهور بالمستوى الذي يليق بحجاج جمهورية مصر العربية.



وأوصى محافظ القاهرة، الحجاج بالدعاء لأهلهم ولوطننا الحبيب وشعبنا الكريم بدوام نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.



شهد الحفل اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد والدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف والدكتور عز فرغل رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، ومشرفى الرحلات ومديرى الفنادق ومديرى الإدارات الاجتماعية وعدد من قيادات المحافظة.

المؤتمر التحضيرى للسياحة الصحية

المؤتمر التحضيرى للسياحة الصحية

المؤتمر التحضيرى للسياحة الصحية

المؤتمر التحضيرى للسياحة الصحية