الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بحضور عدد من الأساقفة.. سيامة 3 كهنة جدد في إيبارشية الفيوم

كنيسة
كنيسة

احتفلت إيبارشية الفيوم، صباح أمس، بالعيد الـ 109 لنياحة شفيعها القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة، وذلك بديره بالعزب الفيوم.

 وخلال الاحتفالات ذاتها تمت سيامة ثلاثة كهنة للخدمة بالإيبارشية، حيث صلى نيافة الأنبا إبرام مطران ورئيس أديرة الفيوم القداس الإلهي، صباح أمس، وشاركه أصحاب النيافة الأنبا أرميا الأسقف العام، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أرشيليدس الأسقف العام لتورنتو بكندا، والأنبا توماس الأسقف العام للشئون الديرية.

وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الكهنة الثلاثة الجدد، وهم:
1- الشماس الإكليريكي مينا أمير كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بنقاليفة - مركز سنورس باسم القس رويس.

2- الشماس عبد النور بولس كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بفيديمين - مركز سنورس  باسم القس بافلوس.

3- الشماس ميشيل سعد كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بالفيوم باسم القس أنسطاسي.

كانت احتفالات الإيبارشية قد بدأت صباح الجمعة الثاني من يونيو الجاري، و افتتح الأنبا إبرام كنيسة القديس الأنبا أبرآم بالدير ونقل جسد القديس من مزاره ووضعه أمام الهيكل الرئيسي  وتوالت صلوات العشية والقداس وتطييب جسد القديس والتمجيد والدورة يوميًّا، وشارك في إلقاء عظات العشيات ثمانية آباء أساقفة بينما قدمت فرق الكورال من كنائس الإيبارشية عددًا من التسابيح والترانيم الروحية وتولت فرق الكشافة والمرشدات النظام طوال فترة الاحتفالات.

وسيقضي الآباء الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير رئيس الملائكة غبريال العامر بجبل النقلون بالفيوم.

الانبا ابرام اسقف الفيوم والجيزة الأنبا ابرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم الانبا صليب الإيبارشية الأنبا صليب أسقف ميت غمر افتتاح كنيسة أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية

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