المشدد 6 سنوات لتاجرى مخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بالاتجار في الهيروين والشابو بدائرة مركز أخميم بسوهاج، ومعاقبة آخر بالسجن 3 سنوات.

كانت قد وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين والشابو وترويجه على زبائنهم من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من تذاكر الهيروين وأكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.