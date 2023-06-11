سجلت أسعار البترول انخفاضًا أسبوعيًا، حيث استمرت مخاوف الطلب في السيطرة على معنويات السوق حتى بعد تعهد المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج من جانب واحد، وقد استقرت الأسعار بالقرب من 70 دولارًا للبرميل، ليغلق الأسبوع على أدنى مستوياته قبل إعلان المملكة العربية السعودية المفاجئ في عطلة نهاية الأسبوع.

انخفاض أسعار البترول العالمية.. وخام برنت يسجل 74.97 دولار

وكشف تحليل لوزارة البترول عن تسجيل خام برنت 74.97 دولار، فيما سجل غرب تكساس 70.17 دولار، وحقق خام أوبك 77.09 دولار.

وفي السياق، كشفت وزارة البترول، عن أنه تمت تلبية كامل احتياجـات السوق المحلية خـلال التسع سنوات وبلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز وتحقيق استقرار كامل في توفيرها بالسوق المحلية وإنهاء الأزمات والاختناقات.

وارتفع إنتاج الغاز لأعلى معدلاته محققًا اكتفاءً ذاتيًا للبلاد وفائضًا للتصدير، وذلك بعد وضع الحقول الجديدة على خريطة إنتاج الغاز وفى مقدمتها حقل غاز ظهر، الذى تم وضعه على الإنتاج في توقيت مبكر كإنجاز فريد يحسب للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز المصري.

كما تم توصيل الغاز لنحو 8 ملايين وحدة سكنية، تمثل حوالى 56% من إجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981، والبالغة حوالى 1. 14 مليون وحدة سكنية، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسع سنوات الماضية بنحو 143 مليون أسطوانة.

بالإضافة للتوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمدن والقرى في ظل مبادرة تقسيط تكلفة العميل فيما يخص التوصيل، تراجع استهلاك البوتاجاز من 2. 4 مليون طن سنويًا عام 2015/2016 إلى 5. 3 مليون طن سنويًا خلال عام 2022/2023، ومن خلال مبادرة حياة كريمة من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالي 926 قرية كمرحلة أولى.