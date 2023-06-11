الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة الوادي الجديد" تطلق برنامجا تدريبيا لإحياء وتوطين صناعة الحرير الطبيعي

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة

أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، اليوم الأحد، أنه ضمن مبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لإحياء صناعة وإنتاج  الحرير بالمحافظة، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لناقلي الخبرة والمنتفعين ومعلمي وطلاب التعليم الزراعي، والمنفذ بالتعاون والتنسيق بين محافظة الوادي الجديد ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو في مصر) ومديرية الزراعة، بمقر جمعية تنمية المجتمع بالبشندي.

جاء ذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع بالبشندي، بحضور الدكتور احمد دياب مستشار منظمة الاغذية والزراعة الفاو، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمديرية، والمهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، والدكتور ياسر محمود رئيس مركز بلاط، والدكتور أسامة غازي رئيس بحوث الحرير، والمهندس عماد بحر مدير إدارة المكافحة، والحاج عبد السلام سنوسي رئيس الجمعية، والمهندس محمد عبد الوهاب، محمد طنطاوي مدير إدارة بلاط التعليمية. 

وأضاف "المرسي" أن البرنامج يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الخاصة بإحياء صناعة الحرير الطبيعي كأحد آليات التنمية الزراعية، فضلا عن نشر الوعي الثقافي حول إنتاج الحرير الطبيعي، والتوسع في المشاتل وزراعة التوت، تربية دودة القز وخاصة في المناطق الجديدة الصحراوية، ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها المحافظة لزراعة التوت، وإنتاج  الحرير الطبيعي وأحد أهم المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة.
 

كما شارك سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لناقلي الخبرة والمنتفعين، ومعلمي وطلاب التعليم الزراعي والمنفذ بالتعاون والتنسيق بين محافظة الوادي الجديد ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو في مصر).

ويستهدف البرنامج ناقلي الخبرة والمنتفعين والمعلمين من ذوي الخبرات، وطلاب مدرستي موط وبلاط الزراعية، بهدف الاستفادة من الخبرات الخاصة بإحياء صناعة الحرير الطبيعي كأحد آليات التنمية الزراعية، فضلا عن نشر الوعى الثقافى حول إنتاج الحرير الطبيعي والتوسع في المشاتل وزراعة التوت تربية دودة القز وخاصة في المناطق الجديدة الصحراوية.

وكيل وزاره الزراعة الوادي الجديد صناعة وإنتاج الحرير فعاليات البرنامج التدريبى لناقلى الخبرة والمنتفعين ومنظمة الأغذية والزراعة

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