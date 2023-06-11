ضبط 850 فرش حشيش في مخزن سري بالإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث مركز فايد برئاسة المقدم محمود عبداللطيف بالإسماعيلية من ضبط عاطل بحوزته 850 فرش حشيش داخل مخزن سري في منطقة سرابيوم.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا بقيام أحد الأشخاص بترويج للمواد المخدرة بقرية سرابيوم بدائرة مركز فايد.

تبين صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط البحث الجنائي بدائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية من ضبط مخزن سري يديره شخص وبداخله نحو 850 طربة من مخدر الحشيش بقرية سرابيوم بدائرة المركز ومبلغ مالي وهاتف محمول.

تم تحرير المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.