الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة 3 طلبات

مجلس النواب
مجلس النواب

فوض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  هيئة مكتب المجلس، لتحديد موعد مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء.

وتضمنت الطلبات، طلباً من النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

كما ضمت القائمة طلباً آخر مقدماً من النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأدوية بالصيدليات والمستشفيات.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضا تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة طلب للنائب مجدي الوليلي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من فائض إنتاج مصر من الكهرباء.

الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي النائبة آيات الحداد حنفي جبالي طلبات مناقشة عامة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

النيابة تحيل ميكانيكيًا ابتز فتاة بصور عارية فى أكتوبر للجنايات

إصابة 3 صدمهم تروسيكل في حلوان

ضبط راكب يهرب أقراص عقار الترامادول بالمطار

المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بطوخ

التنمية المستدامة يبدأ في تسليم 400 برج حمام بالأعلاف للمرأة المعيلة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية