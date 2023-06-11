مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة 3 طلبات

فوض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هيئة مكتب المجلس، لتحديد موعد مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء.

وتضمنت الطلبات، طلباً من النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

كما ضمت القائمة طلباً آخر مقدماً من النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأدوية بالصيدليات والمستشفيات.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضا تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة طلب للنائب مجدي الوليلي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من فائض إنتاج مصر من الكهرباء.