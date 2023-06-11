التنمية المستدامة يبدأ في تسليم 400 برج حمام بالأعلاف للمرأة المعيلة بمطروح

بدأ مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية برايد، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء تسليم عدد 400 برج حمام للمرأة المعيلة بصحراء مطروح.



وأوضح المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية، أن ذلك المشروع يعد من المشروعات المدرة للدخل للسيدات البدويات داخل المجتمعات المحلية بمنطقة عمل المشروع من الضبعة غرباً حتى السلوم.



وأشار المهندس محمود الأمير، إلى أن المشروع من أحد أهدافه الرئيسية هو إقامة مشروعات صغيرة تساعد المرأة على تحسين الحياة المعيشية للمرأة البدوية داخل ربوع المحافظة كما يهدف المشروع لدعم المرأة، بإنشاء 3000 دورة مياه للمرأة المعيلة، ومحو أمية 2000 سيدة وفتاة وتنفيذ مشروعات صغيرة لصالح المرأة، تربية الدواجن والماعز والحرف اليدوية، يستفيد منها اكثر 3000 سيدة بصورة مباشرة.



وأكد المنسق الوطني للمشروع، الدكتور نعيم مصيلحي، أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" ومساهماته الجادة في مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة بالمنطقة الغربية في إطار رؤية مصر 2030، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في ضوء الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة التي تشمل تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، لمواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بالأمن الغذائي من خلال تمويله لعدد من المشروعات التنموية في مجالات التنمية الزراعية المستدامة.

من جانبه لفت الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمحافظة مطروح وتقدم كل أوجه الدعم خاصة في المجال الزراعي، والتي تسهم بأكبر مشروع تنموي هو مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية بالمحافظة من أجل تحسين مستوى المواطنين من منطقة غرب الضبعة حتى السلوم، بالإضافة إلى واحة سيوة ومنطقة المغرة جنوب العلمين، والذي يساعد على زيادة الرقعة الزراعية من خلال تنمية الوديان واستصلاح مساحات جديدة بنظم الري الحديث.

جانب من الحدث

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