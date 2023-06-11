حملة موسعة لإزالة التعديات واستعادة أملاك الدولة بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية بالتنسيق مع ضباط مديرية الأمن حملة مكبرة لإزالة التعديات واستعادة أملاك الدولة بنطاق حي ثان المنتزه، وذلك تماشيا مع جهود الدولة في فرض النظام وسيادة القانون.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 تعديات على امتداد خط المعمورة رشيد على مساحة 506 أمتار، وتنفيذ 5 قرارات بإزالة تعديات بمساحة 200 م بدائرة الحي.

في سياق متصل، نظم حي وسط بالتعاون مع مديرية الصحة والجهات المعنية قافلة طبية اجتماعية لخدمة أهالي منطقة "ابيس" بنطاق الحي.

وقامت القافلة التي استمرت على مدار 4 أيام بتوقيع الكشف الطبي على 2021 شخصا في تخصصات "أطفال وباطنة ونساء والأمراض المزمنة وصحة المرأة" وصرف العلاج مجانا للحالات المستحقة، وتنظيم ندوات للتوعية بالأمور الدينية وكيفية التعامل السليم مع شبكات الصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، وخطورة استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس قماش حفاظا على الصحة والبيئة.

وتم تنظيم معرض للمنتجات اليدوية بهدف التشجيع على زيادة دخل الأسر والقيام بالمشروعات وتحقيق التنمية المجتمعية.