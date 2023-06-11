صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي، في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من استمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، والتي قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين المصريين والعرب والأفراد الأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1%، ليصل إلى مستوى 17696 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.86%، ليصل إلى مستوى 3235 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.97%، ليصل إلى مستوى 21204 نقاط، في الوقت الذي صعد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.22%، ليصل إلى مستوى 7427 نقطة.

وعلى صعيد المؤشرات الثانوية، فقد ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.92%، ليصل إلى مستوى 3685 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.96%، ليصل إلى مستوى 5384 نقطة.