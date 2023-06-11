الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي، في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من استمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، والتي قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين المصريين والعرب والأفراد الأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1%، ليصل إلى مستوى 17696 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.86%، ليصل إلى مستوى 3235 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.97%، ليصل إلى مستوى 21204 نقاط، في الوقت الذي صعد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.22%، ليصل إلى مستوى 7427 نقطة.

وعلى صعيد المؤشرات الثانوية، فقد ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.92%، ليصل إلى مستوى 3685 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.96%، ليصل إلى مستوى 5384 نقطة.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية مستهل تعاملات الاسبوع إستمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية عمليات بيع من جانب المؤسات المالية و صناديق الاستثمار الاجنبية و العربية المتعاملين المصريين و العرب و الاجانب الافرا ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

وزارة العمل: عودة مستحقات مواطن أصيب فى عمله بالسعودية

أتربة وأمطار.. "الأرصاد" تحذر من منخفض خماسينى تشهده البلاد الثلاثاء

"الصحة" تطلق خدمة مجانية للتواصل السريع بإرسال كلمة "النيل" على 15335

الذرة الأوكراني بـ10800.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

حصاد الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2022/2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية