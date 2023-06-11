الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وصول الفرقاطة "القهار" من طراز (MEKO-A200) إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية

إيذانا بانضمامها للقوات البحرية.. وصول الفرقاطة "القهار" من طراز (MEKO-A200) إلى قاعدة الإسكندرية

الفرقاطة
الفرقاطة

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة "القهار" من طراز (MEKO-A200)، بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري العريق، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وفقا لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.


وتعد الفرقاطة "القهار" الثانية من أصل أربعة فرقاطات طراز (MEKO-A200) جرى التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وتتمتع الفرقاطة "القهار" بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية، كما تعتبر إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظاً على مقدراتنا وإعلاءً لكلمة الوطن ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.


كما شاركت عدد كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر فى تنفيذ استعراض بحري أمام ساحل مدينة الإسكندرية احتفالاً باستقبال الفرقاطة "القهار" كتقليد بحري أصيل.


وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زکی القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز خلال فترة الإعداد، والذين أثبتوا أن لدينا من الكوادر من هم قادرون على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في تشغيلها وصيانتها والعمل بكفاءة تامة على أنظمتها، كما هنأهم على سلامة الوصول إلى أرض الوطن، وأوصاهم بأهمية الحفاظ على وحدتهم الجديدة والتدريب الجيد للوصول لأقصى درجات الاستعداد.


وأكد قائد القوات البحرية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصري بالإضافة لأحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً، موضحا أن الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن البحرى والاستقرار فى المنطقة.


حضر مراسم الاستقبال قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من قادة القوات البحرية المصرية وعدد من طلبة الكلية البحرية وطلبة الجامعات والمدارس وعدد من أهالى محافظة الإسكندرية.

الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة القيادة العامة القيادة العامة للقوات القوات البحرية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أتربة وأمطار.. "الأرصاد" تحذر من منخفض خماسينى تشهده البلاد الثلاثاء

وزارة العمل: عودة مستحقات مواطن أصيب فى عمله بالسعودية

"الصحة" تطلق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

وزير الرى: رئاسة مصرية يابانية لـ"الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ"

سويلم: لدينا استراتيجية للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية وقصب السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية