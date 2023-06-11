الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بـ6.6 مليار جنيه.. تنفيذ وإحلال خطوط لنقل الزيت الخام بأطوال 1500 كم

الزيت الخام
الزيت الخام

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ قليل، أنه خلال الـ 9 سنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجحت خطة تطوير مشروعات البنية الأساسية  للقطاع، بالإضافة لـ زيادة شبكات متكاملة لتأمين وتداول إمدادات الوقود وإنشاء مشروعات جديدة لخطوط نقل الخام والمنتجات البترولية والغاز لمواكبة النمو والتنمية، وتعظيم القيمة المضافة.

تنفيذ وإحلال خطوط لنقل الزيت الخام بأطوال 1500 كم بقيمة 6ر6 مليار جنيه

وكشفت الوزارة في بيان لها، الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد عدد من الخطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال 1500 كم وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالى 6.6 مليار جنيه، بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم ، هذا ويجرى حالياً تنفيذ عدد من خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال حوالى 1130 كم بتكلفة إجمالية حوالى 8ر12 مليار جنيه ومن أهمها خط منتجات ميدور/الحمراء، خط خام وادى حجول /السخنة وازدواج خط خام شقير/أسيوط.

وتابعت الوزارة، أنه لمواكبة التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى، تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 1234 كم وبتكلفة تقترب من 20 مليار جنيه ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها الدولة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف وكذا خط غاز العامرية /العلمين لتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق الساحل الشمالى حتى مدينة العلمين الجديدة وذلك تنفيذاً لخطة إمداد المدن الجديدة بالغاز الطبيعى، ومنها مدينة العلمين الجديدة كواحدة من أهم المناطق التى تشملها خطط الدولة للتنمية المستدامة، ويعمل على إمداد مدينة العلمين الجديدة بالغاز الطبيعى وجار حالياً تنفيذ عدد من خطوط الغاز الرئيسية الأخرى بإجمالى أطوال حوالى 75 كم وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 9ر7 مليار جنيه ومن أهمها خط السليمانية/شمال الجيزة، تغذية توسعات مدينة الفيوم الجديدة ضمن مشروع حياة كريمة ومشروع وحدتى ضواغط دهشور.

استخدامات الغاز الطبيعي البترول والثروة المعدنية توصيل الغاز الطبيعي توفير احتياجات المواطنين خطوط لنقل الزيت الخام تعظيم القيمة المضافة

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