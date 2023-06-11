الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل: ختام دورات بمراكز التدريب المهنى على مهنة التفصيل والخياطة بالمنوفية

دورات بمراكز التدريب
دورات بمراكز التدريب المهني

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة المنوفية بشأن ختام البرنامج التدريبي على مهن التفصيل والحياكة للفتيات بمركز التدريب المهنى ببركة السبع، ومركز التدريب المهنى بشبين الكوم، وعقد اختبار نهاية الدورة التدريبية ضمن برامج التدريب التحويلى المجانى التى توفره المديرية للشباب من أبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم، وفرص تدريب مهنى مناسبة تتواءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل داخل المحافظات تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى.

وأوضح سعد عبدالرحيم مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه بعد انتهاء التدريب تم عقد الاختبار  متضمنًا جزأين "نظرى - عملى" بحضور سعيد ذكى مدير منطقة العمل بشبين الكوم، وهدى فرغلى مدير التدريب المهنى، وعلا الباز مدير مركز التدريب  بشبين الكوم و محمد عبدالمقصود  مشرف المركز، وأميمة عبدالحميد عوض،  مدير مركز التدريب ببركة السبع، سعيد عبدالحميد الصاوى مشرف المركز، وأشاد المتدربون بالجهد المبذول من إدارة التدريب المهنى والمتمثل فى إعداد وتنظيم إجراء الاختبارات النظرية والعملية لهذه الدورات والاستفادة منها، كما تم عرض لمنتجات المتدربين النهائية ذات الجودة المتميزة.

وأكد مدير المديرية أن التدريب يتم تنفيذه طبقًا لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، كما يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية، مع توفير المستلزمات  والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجانًا، كما يحصل المتدربون فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثمارى.

دورات بمراكز التدريب المهني
دورات بمراكز التدريب المهني
دورات بمراكز التدريب المهني
دورات بمراكز التدريب المهني
دورات بمراكز التدريب المهني
دورات بمراكز التدريب المهني
وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة المنوفية البرنامج التدريبي مهن التفصيل والحياكة برامج التدريب التحويلى وزير العمل حسن شحاتة

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