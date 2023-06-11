الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

“الدفاع التايوانية” ترصد 4 سفن صينية فى مضيق تايوان

سفن صينية
سفن صينية

أعلنت الدفاع التايوانية عن رصد 4 سفن صينية على متنها قوات قتالية متأهبة في مضيق تايوان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت الدفاع التايوانية أن هناك 10 مقاتلات جوية صينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان.

وكان أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع التايوانية، سون لي فانغ، الخميس، أنه بدءًا من الخامسة، دخلت "37 طائرة عسكرية صينية" منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وأضاف أنه قرابة الساعة 11:00، أكمل بعضها مساره باتجاه غرب المحيط الهادئ لتلقى تدريبات استطلاعية بعيدة المدى. 

وكتبت الوزارة على "تويتر" أن الجيش التايواني "يراقب الوضع عن كثب"، مضيفة أنه تم نشر طائرات دوريات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية ردًا على ذلك. لكنها لم توضح ما إذا كانت عمليات التوغل ما زالت مستمرة.

 

الصين تايوان الدفاع التايوانية مضيق تايوان الصين وتايوان

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

كلمة الرئيس السيسى خلال تفقده الأكاديمية العسكرية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

"ليال عربية جديدة".. ترجمة جديدة لروبرت لويس ستيفنسون

القوات الجوية الأوكرانية تشن 18 غارة على مواقع تمركز روسية

سعر الدولار اليوم الأحد 11 /6/ 2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية