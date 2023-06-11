“الدفاع التايوانية” ترصد 4 سفن صينية فى مضيق تايوان

أعلنت الدفاع التايوانية عن رصد 4 سفن صينية على متنها قوات قتالية متأهبة في مضيق تايوان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت الدفاع التايوانية أن هناك 10 مقاتلات جوية صينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان.

وكان أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع التايوانية، سون لي فانغ، الخميس، أنه بدءًا من الخامسة، دخلت "37 طائرة عسكرية صينية" منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وأضاف أنه قرابة الساعة 11:00، أكمل بعضها مساره باتجاه غرب المحيط الهادئ لتلقى تدريبات استطلاعية بعيدة المدى.

وكتبت الوزارة على "تويتر" أن الجيش التايواني "يراقب الوضع عن كثب"، مضيفة أنه تم نشر طائرات دوريات وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية ردًا على ذلك. لكنها لم توضح ما إذا كانت عمليات التوغل ما زالت مستمرة.