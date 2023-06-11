الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تباين في سوق "الكريبتو" وبيتكوين تسجل 25736.5 دولار

العملات الرقمية
العملات الرقمية

شهدت أسعار العملات الرقمية، اليوم الأحد، تباينا بعد انتعاشة جماعية أمس، وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجعا بنسبة 0.12%، ليصل إلى 25736.5 دولار، كما تراجع  سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 1.85% دولار مسجلا 1.754.79 دولار، وارتفعت  سعر عملة "كاردانو" بنسبة 8.13%، ليسجل 0.2631 دولار.

فيما ارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 82. 5% ليسجل 463. 15 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاعا بنحو 3.35%، ليصل إلى مستويات 0.062037 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 14.14% إلى مستويات 0.0678 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 4.32% إلى مستويات قرب 11.60 دولار.

كما ارتفع سعر عملة "تيرا" بنسبة 61. 6% إلى مستويات 0.00885 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 64. 0% إلى مستويات 8228 .0 دولار. 

وكانت العملات الرقمية أسيرة تداعيات قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لمحاربة التضخم، وهي الزيادة العاشرة على التوالي منذ مارس من العام الماضي.

وكان البيت الأبيض، قد أصدر تقريرا يعزز فكرة فرض ضريبة على طاقة تعدين الأصول الرقمية (DAME)، وستطبق الضريبة على المعدنين لكل العملات المشفرة على الرغم من اختلاف مستويات استهلاك الطاقة لديها.

351534240_2232832233773588_1630504735831907545_n
351534240_2232832233773588_1630504735831907545_n
العملات الرقمية بيتكوين إيثريوم كاردانو دوج كوين بنك الاحتياطي الفيدرالي

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

درجات الحرارة اليوم الأحد 11-6-2023 فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 11 /6/ 2023 فى البنوك المصرية

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الأحد 11 يونيو 2023

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

كلمة الرئيس السيسى خلال تفقده الأكاديمية العسكرية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية