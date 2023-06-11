تباين في سوق "الكريبتو" وبيتكوين تسجل 25736.5 دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية، اليوم الأحد، تباينا بعد انتعاشة جماعية أمس، وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجعا بنسبة 0.12%، ليصل إلى 25736.5 دولار، كما تراجع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 1.85% دولار مسجلا 1.754.79 دولار، وارتفعت سعر عملة "كاردانو" بنسبة 8.13%، ليسجل 0.2631 دولار.

فيما ارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 82. 5% ليسجل 463. 15 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاعا بنحو 3.35%، ليصل إلى مستويات 0.062037 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 14.14% إلى مستويات 0.0678 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 4.32% إلى مستويات قرب 11.60 دولار.

كما ارتفع سعر عملة "تيرا" بنسبة 61. 6% إلى مستويات 0.00885 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 64. 0% إلى مستويات 8228 .0 دولار.

وكانت العملات الرقمية أسيرة تداعيات قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لمحاربة التضخم، وهي الزيادة العاشرة على التوالي منذ مارس من العام الماضي.

وكان البيت الأبيض، قد أصدر تقريرا يعزز فكرة فرض ضريبة على طاقة تعدين الأصول الرقمية (DAME)، وستطبق الضريبة على المعدنين لكل العملات المشفرة على الرغم من اختلاف مستويات استهلاك الطاقة لديها.