الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح الصريطى لـ"الشاهد": كنا نوزع استمارات "تمرد" أمام وزارة الثقافة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وسامح الصريطى

قال الفنان سامح الصريطي، إن المعتصمين بوزارة الثقافة من الفنانين والمثقفين، كانوا يقومون بتوزيع استمارة "تمرد" من أمام الوزارة، مؤكدًا أن تمرد أصبحت حركة شعبية وهم جزء منهم وكانوا يعرفونهم من أمام الوزارة، والجميع كان يتجه لطريق واحد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجميل أنه كان خرج بيانات يومية منذ اليوم الأول للاعتصام، للتأكيد على مطالبهم وبالتصعيد، مشيرًا إلى أن الوقفة شارك فيها سيد حجاب، وبهاء طاهر، ومحمد فاضل، وحنان مطاوع،  وأن معه توقيع الجميع على أول بيان تم إرساله لوزارة الثقافة. 

خط سير تحركهم

وعن تحركهم للتحرير، قال: "تم إرسال رسائل لكل الفنانين ولم نكن نحن فقط بل كان الشعب كله يتحرك، وتجمعنا من أمام الوزارة واصطفينا وأخدنا خط السير حتى التحرير، وتخيلنا أن الأمر انتهى وبعدما ذهبنا وجدنا الأمر لايزال قائمًا".

سامح الصريطي وزارة الثقافة استمارة تمرد خط سير تحركهم اعتصام

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