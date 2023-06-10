نثق فيكم.. اتحاد الكرة يدعم الأهلى قبل النهائى الإفريقى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن دعمه للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد البيضاوي المغربي مساء غدٍ الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيس بوك، موجهًا رسالة للاعبي الأهلي "نثق فيكم".

وطالب الاتحاد بضرورة دعم ممثل الكرة المصرية النادي الأهلي في النهائي الإفريقي عبر هاشتاج "#شجع_مصر_ادعم_الأهلي".

وكان الأهلي قد حقق الفوز ذهابًا على الوداد بهدفين لهدف على استاد القاهرة، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل غدًا بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدفين بشرط تسجيل هدفين أو أكثر من أجل الفوز باللقب الحادي عشر في تاريخ المارد الأحمر.