الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 11-6-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مع حالة التقلبات الجوية التي نشهدها على مدار الأيام الماضية، أصبح من المهم للكثيرين البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بشكل يومي للتأكد من عدم التعرض للمواصفات والرياح المحملة بالاتربة وتحذر منها وزارة البيئة.
 

درجات الحرارة اليوم الأحد 11-6-2023 في محافظات مصر
 

ينشر موقع الدستور لمتابعيه في هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الأحد 11-6-2023 في محافظات مصر.

 

يستقر الطقس اليوم الأحد بشكل ملحوظ وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية بحيث يسود طقس معتدل صباحا حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

بينما تكون حالة الطقس ليلا معتدلة على جميع الأنحاء، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 

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درجات الحرارة اليوم الاحد 11-6-2023 


 

القاهرة العظمى 33، الصغرى 23.

العاصمة الإدارية العظمى 33، الصغرى 23.

6 أكتوبر العظمى 34، الصغرى 23

بنهــــا العظمى 33، الصغرى 23.

دمنهور العظمى 31 الصغرى 23.

وادي النطرون العظمى 33، الصغرى 22.

كفر الشيخ العظمى 32، الصغرى 22.

المنصورة العظمى 32، الصغرى 23.

الزقازيق العظمى 33، الصغرى 24.

شبين الكوم العظمى 33، الصغرى 23.

طنطا العظمى 32، الصغرى 21.

دمياط العظمى 29، الصغرى 22.

بورسعيد العظمى 28، الصغرى 22.

الإسماعيلية العظمى 34، الصغرى 23.

السويس العظمى 34، الصغرى 21.

العريش العظمى 29، الصغرى 21.

رفح العظمى 28، الصغرى 21.

رأس سدر العظمى 34، الصغرى 24.

نخل العظمى 34، الصغرى 21.

كاترين العظمى 28، الصغرى 17.

الطور العظمى 35، الصغرى 26.

طابا العظمى 32، الصغرى 27.

شرم الشيخ العظمى 36، الصغرى 27.

الإسكندرية العظمى 28، الصغرى 20.

العلمين الجديدة العظمى 27، الصغرى 20.

مطروح العظمى 26، الصغرى 19.

السلوم العظمى 31، الصغرى 18.

سيوة العظمى 36، الصغرى 19.

رأس غارب العظمى 36، الصغرى 28.

الغردقة العظمى 36، الصغرى 26.

سفاجا العظمى 37، الصغرى 27.

مرسى علم العظمى 37، الصغرى 27.

شلاتين العظمى 35، الصغرى 25.

حلايب العظمى 34، الصغرى 26.

أبو رماد العظمى 34، الصغرى 25.

رأس حدربة العظمى 35، الصغرى 25.

الفيوم العظمى 35، الصغرى 24.

بني سويف العظمى 35، الصغرى 24.

المنيا العظمى 35، الصغرى 24.

أسيوط العظمى 36، الصغرى 25.

سوهاج العظمى 37، الصغرى 27.

قنا العظمى 38، الصغرى 28.

الأقصر العظمى 39، الصغرى 28.

أسوان العظمى 40، الصغرى 29.

الوادى الجديد العظمى 39، الصغرى 28.

أبوسمبل العظمى 40، الصغرى 30

 

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