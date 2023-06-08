الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": اليوم ذروة الطقس السيئ.. وتحذير لسكان تلك المحافظات

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى أننا بدأنا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار رعدية خفيفة أمس.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إنه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحة أن اليوم ذروة الطقس السيئ.

وأشارت إلى وجود منخفض جوي خماسيني يتحرك من الصحراء الغربية للمناطق الداخلية، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العيا، ما يسبب عدم استقرار الأحوال الجوية.

وتابعت: "سنشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة على أغلب المحافظات لأن الكتل المصاحبة للمنخفض الجوي هي كتل هوائية جنوبية غربية تؤدي لارتفاع كبير في درجات الحرارة".

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

وأردفت: "بالنسبة لدرجات الحرارة فمن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 38 والصغرى 29 درجة مئوية، الإسكندرية: العظمي 32 الصغرى 24، شرم الشيخ: العظمى 37 والصغرى 29، البحيرة: العظمى 32 والصغرى 21، أسوان العظمى: 45 والصغرى 31".

كما أكدت أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة خلال فترات النهار على أغلب محافظات الجمهورية، محذرة من انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية في المحافظات التي لها ظهير صحراوي.

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