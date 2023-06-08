أخبار الظهيرة| الرئيس السيسي يشارك بقمة الكوميسا.. وذروة الطقس السيئ اليوم

تناولت الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار التي شملت أحداثًا سياسية واجتماعية ورياضية وعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الرئيس السيسي يعرب عن تمنياته لزامبيا بالنجاح في قيادة دفة تجمع الكوميسا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، هاكيندي هيتشيليما، رئيس زامبيا، خلال زيارته للمشاركة في قمة تجمع الكوميسا، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".. للمزيد اضغط هنا.

"الأرصاد": اليوم ذروة الطقس السيئ.. وتحذير لسكان تلك المحافظات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى أننا بدأنا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار رعدية خفيفة أمس.. للمزيد اضغط هنا.

وزير المالية: توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية في جميع المنافذ الجمركية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بالقواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية، بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية والبنود المستحدثة والنظام الجديد الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية من أجل مواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتتوافق مع الأنظمة الجمركية المتبعة لتوصيف وشرح السلع.. للمزيد اضغط هنا.

سياسى سودانى يكشف السيناريوهات المقبلة مع عودة الاشتباكات فى الخرطوم

قال السياسي السوداني نبيل أديب إن عودة الاشتباكات في السودان هي نتيجة طبيعية لتوقف المفاوضات، والمتوقع هو أن تستمر الاشتباكات حتى ينتصر طرف على الآخر بشكل حاسم، أو حتى يتوصل الطرفان لاتفاق سلام.. للمزيد اضغط هنا.

تنطلق اليوم بمشاركة الرئيس السيسي.. قمة "الكوميسا" تبحث عن سوق إفريقية موحدة

تجتمع دول شرق وجنوب إفريقيا “كوميسا” للمرة 22 في دولة زامبيا، اليوم الخميس، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف الوصول لبيئة تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة للتشجيع على الأمن والسلام والاستقرار بين دول التحالف، لتقوية العلاقات بينهم في أعمال السوق المشتركة وبقية دول العالم.. للمزيد اضغط هنا.