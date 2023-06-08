سياسى سودانى يكشف السيناريوهات المقبلة مع عودة الاشتباكات فى الخرطوم

قال السياسي السوداني نبيل أديب إن عودة الاشتباكات في السودان هي نتيجة طبيعية لتوقف المفاوضات، والمتوقع هو أن تستمر الاشتباكات حتى ينتصر طرف على الآخر بشكل حاسم، أو حتى يتوصل الطرفان لاتفاق سلام.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن استئناف المفاوضات يتم بموافقة الطرفين، وليس طرفًا واحدًا، ولكن المتوقع هو أن يقبل الدعم السريع العودة للتفاوض.

وأوضح السياسي السوداني أنه في واقع الأمر لن توقف العودة للمفاوضات الاشتباكات، ولكن ما يوقف الاشتباكات هو التوصل لاتفاق حقيقي لوقف العدائيات، وذلك يعني أن يتم رسم المواقع التي يحتلها كل طرف، وهذا بالطبع يتطلب ابتعاد الطرفين عن المساكن الخاصة بالمدنيين والأحياء السكنية والمرافق الصحية والمدنية، ومن ثم الفصل بين القوات المتحاربة وإيجاد آلية للمراقبة بحيث يمكنها رصد أي خروقات لذلك الاتفاق، وتلك الخروقات تشمل بالإضافة إلى القيام بأي من أعمال الحرب، أي تحرك للقوات المتحاربة من مواقعها التي كانت فيها عند سريان وقف العدائيات بشكل يكسبها ميزة عسكرية، بالإضافة إلى رصدها لأي عمل ينطوي على انتهاك لقوانين الحرب.