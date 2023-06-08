الرئيس السيسى يعرب عن تمنياته لزامبيا بالنجاح فى قيادة دفة تجمع الكوميسا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، هاكيندي هيتشيليما، رئيس زامبيا، خلال زيارته للمشاركة في قمة تجمع الكوميسا، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد الرئيس تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات فيما يتعلق بـ

زيادة التبادل التجاري. استكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة. مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في زامبيا والتنسيق بشأن قضايا المنطقة والقارة الإفريقية.

كما أعرب عن خالص تمنياته لشقيقه الرئيس هيتشيليما بالنجاح في قيادة دفة تجمع الكوميسا، ومواصلة العمل على دفع أطر التعاون المشترك داخله خلال الفترة المقبلة.