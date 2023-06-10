مبادرات صحية ساهمت في علاج الأطفال والمحافظة على صحتهم

تحت مظلة 100 مليون صحة..

لم تكتف القادة السياسية بإطلاق مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر وعلاج مرضى فيروس سي ولكنها قامت متمثلة في وزارة الصحة والسكان بإطلاق عدة مبادرات تحت مظلة 100 مليون صحة للكشف عن عدد من الأمراض التي تسبب الأمراض للاطفال منها مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا" و"السمنة" و"التقزم" والتي أطلقت في عام 2019 واستهدفت فحص نحو 11.5 مليون طالب في أكثر من (2 ألف مدرسة من المدارس الابتدائية، وتم تنفيذها على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: من 16 فبراير حى ll مارس 2019 وتشمل II محافظة.

المرحلة الثانية: من 6 مارس 2019 وتشمل 11محافظة.

المرحلة الثالثة: من 21 مارس 2019 وتشمل 5 محافظات.

وإجمالًا نجحت هذه المبادرة في فحص نحو 10.7مليون طالب حتى نهاية 2020، واستكمالًا لنجاح المبادرة استمرت في تقديم خدماتها، فقد تم فحص 4 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية حتى مارس 2023.

مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة

انطلقت المبادرة في عام 2019، وتهدف إلى إجراء اختبارات السمع باستخدام أجهزة متخصصة لجميع الأطفال حديثي الولادة في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، للكشف المبكر عن إصابة الأطفال حديثي الولادة بمشاكل في السمع وتحويلهم لتلقي العلاج حيث تم تقديم خدمات الفحص السمعي لـ4 ملايين و 647 ألف طفل حتى مارس 2023

بالإضافة إلى تحويل 260 ألفا و720 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 29 ألفًا و799 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته، علاوة على زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا بجميع، محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع، وزيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية.

مبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالمدارس "نور الحياة"

بدأت هذه المبادرة في 7 فبراير 2019 ولمدة ثلاث سنوات ونصف بإجمالي تمويل بلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، ويتم تنفيذ المبادرة على 4 مراحل تستهدف المبادرة الكشف المبكر على خمسة ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون، وتعمل المبادرة على إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر، ورفع الوعي لدى المواطنين للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها، وحتى الآن تم اجراء الكشف الطبي لنحو 630 ألف طالب، وتوفير نحو 67 ألف نظارة طبية للطلاب بالمجان.