عشماوي يكشف تفاصيل إنشاء 7 مستودعات لتخزين السلع الاستراتيجية

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مستودع تخزين السلع الاستراتيجية، والذي تم وضع حجر الأساس له اليوم، هو الأول من نوعه بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو واحد من 7 مستودعات على مستوى الجمهورية، تم عمل دراسة لها أسوة بالمشروع القومي للصوامع لزياة تخزين الأقماح لدى الدولة المصرية.

ولفت خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن مشروع الصوامع عمل على تقليل الفاقد، وعمل وفر سنوي يصل لـ5 مليارات جنيه سنويًا بسبب تخزين القمح في شون ترابية، وكان الهالك والفاقد كبير.

وأردف: "اليوم لدينا صوامع من الجيل الثاني والثالث، وزادت قدرتنا على الاستيعاب التخزيني".

وأشار إلى أن الدولة تخزن 4 سلع استراتيجية وسلع أساسية، حيث يبلغ عدد السلع على بطاقة التموين 32 سلعة، السلعة الاستراتيجية الأهم هي القمح، ثم الزيت والسكر والأرز، إضافة إلى اللحوم، وهذا يمثل السلة الاستراتيجية للسواد الأعظم من المواطنين.

وأردف: "الصوامع أنشأت لتخزين الحبوب والغلال، أرادنا أماكن لتخزين السلع الاستراتيجية الأخرى"، لافتًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها 1500 مخزن على مستوى الجمهورية لتخزين السلع والمقررات التموينية".

وأشار إلى أن الفاقد في المخازن يصل بين 5% و10%، منوهًا أن الدولة تتعامل شهريا في سلع أساسية بقيمة 4 مليارات جنيه، أي قرابة 50 مليار جنيه سنويًا.

وأردف: "درسنا احتياجات المحافظات، فوصلنا من خلال دراسات جدوى منضبطة أن مصر بحاجة لـ7 مستودعات استراتيجية، كل مستودع يخدم 4 محافظات، والمستودع الواحد تكلفته 2 مليار جنيه، على مساحة 10 أفدنة، بإجمالي استيعاب يصل لـ70 فدان.

وأشار إلى أن كل مستودع مجموعة أقسام، لتخزين سلع جافة ولحوم ودواجن، وتوجد ثلاجات وأنماط تبريد وأنماط تجميد.

وأكد أن الدولة ليست المستثمر ولا تدير ولا تصين هذه المستودعات، مردفا: "الدولة تقرر وتسمح للقطاع الخاص بإنشاء وإدارة والاستثمار في مشروعات قومية بهذا الحجم".

وأوضح أنه خلال سنة ونصف أو سنتين، سيتم الانتهاء من إنشاء 7 مستودعات، والتي وضع حجر الأساس لأحدها اليوم، وتوجد 3 مستودعات أخرى في المرحلة الأولى من الإنشاء، والمرحلة الثانية تشمل مستودعات في محافظات وجه بحري.

وأكد أن المستودعات تمكن الدولة من متابعة أرصدة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسيى يوميًا، ويوفر للدولة 5 مليارات جنيه سنويًا قيمة الفاقد بسبب سوء التخزين.