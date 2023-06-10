السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التموين": استهلاك المصريين تضاعف 3 مرات خلال أزمة كورونا.. ولم تحدث أزمة فى أى سلعة

سلع
سلع

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن دور الدولة الأساسي في حالة ارتفاع أسعار سلعة معينة هو التدخل من خلال زيادة المعروض من هذه السلعة لعمل توازن وضبط للسوق.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك وفرة في السلع وأرصدة آمنة من السلع الأساسية والاستراتيجية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه منذ أزمة كورونا بتوفير احتياطات 6 أشهر من السلع الأساسية، والمستودعات الاستراتيجية تضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب أيضًا تأمين مخزون استراتيجي من السلع.

ولفت عشماوي، إلى أن مخصصات الدعم في الغذاء بالموازنة زادت للضعف بسبب ارتفاع الأسعار العالمي الذي يشهده السوق، موضحًا أن القمح كنا نستورده بـ288 دولارًا للطن، والآن وصل إلى 500 دولار.

وأكد أن دور الدولة هو تأمين الاحتياجات من خلال تنوع سلاسل الامداد والاحتفاظ بأرصدة من السلع الاستراتيجية، منوهًا أن الدولة نجحت في توفير كل احتياجات المصريين من السلع، ولم تحدث أزمة عدم إتاحة لأي سلعة من السلع حتى خلال أزمة كورونا، رغم أن استهلاك المصريين تضاعف 3 مرات خلال تلك الأزمة نتيجة الخوف من عدم وجود السلع.

إبراهيم عشماوي اخر النهار محمد الباز عبد الفتاح السيسي كورونا

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