ختام المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للستريت وورك أوت المؤهلة لبطولة العالم

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نظم الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، برئاسة إسلام قرطام، بطولة الجمهورية للستريت وورك أوت، فى فئتي "الاسترنث" و"الباور" والمؤهلة لبطولة العالم بلاتفيا.

شارك فى البطولة 150 لاعب ولاعبة، إلى جانب حضور جماهيري كبير لدعمهم خلال فاعليات البطولة.



فى فئة "الاسترنث" الوزن الخفيف، حقق اللاعب عمر محمود عبدالستار أمين المركز الأول، واللاعب محمود محمد محمد محمد مرسال المركز الثاني، واللاعب يوسف رضا شوقي أحمد خليل المركز الثالث، بينما فى الوزن المتوسط، حقق اللاعب حسن عمرو بدران المركز الأول، واللاعب مصطفى محمد مصطفى حسن نصر المركز الثاني.



وفى فئة "الباور" الوزن الخفيف حقق اللاعب محمد محمود أحمد الخولي المركز الأول، واللاعب عمرو ممدوح اسماعيل قطب المركز الثاني، واللاعب أحمد محمد محمود أبوالعطا المركز الثالث، وفى الوزن المتوسط، حقق اللاعب أشرف عادل محمد عبدالسلام المركز الأول، واللاعب عبدالرحمن محمد محمد المدنى المركز الثاني، واللاعب يوسف عمرو محمد كريم الدين حسين المركز الثالث.



وفى فئة "الاسترنث" بنات، حققت اللاعبة فريدة أحمد بخيت محمد السيد المركز الأول، واللاعبة شروق خالد محمود موسى عويس المركز الأول مكرر، واللاعبة آثار خميس أحمد محمد السيد المركز الثاني، واللاعبة هنا إبراهيم أحمد مصطفى المركز الثالث.



وقال إسلام قرطام، رئيس الاتحاد، إن بطولة الجمهورية هذا العام، شهدت منافسة شرسة بين اللاعبين المشاركين، وهو ما ساعد على خروج البطولة بشكل مميز، سواء كان من الجانب الاحترافي الذي لاقى استحسان الجماهير وأشعل حماسهم، أو من الجانب الفني والذي سوف يساعدهم على تحقيق مراكز متقدمة فى بطولة العالم بلاتفيا.



وأضاف، أن الاتحاد يبذل كل ما فى وسعه لمساعدة لاعبين رياضة ستريت وورك أوت، والتي هي رياضة جديدة على الشارع المصري، لها الآلاف من الممارسين فى جميع المحافظات، ويحاول الاتحاد تقديم كل المساعدات الممكنة لهم، سواء من تنظيم بطولات أو المشاركة فى بطولة العالم كل عام.



ومن المقرر انطلاق المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية المؤهلة لبطولة العالم الجمعة المقبلة باستاد القاهرة، فى فئة "الفري ستايل".



يذكر أن منتخب مصر للستريت وورك أوت حقق العام الماضي في بطولة العالم إنجازات كبيرة، حيث حصل اللاعب مازن أحمد علي المركز الأول علي العالم في بطولة العالم فئة "الفري ستايل" وزن خفيف، و عبدالرحمن ممدوح المركز الثالث علي العالم في بطولة العالم فئة "الفري ستايل" وزن متوسط، وعمر الجندي المركز الأول فئة السترنث الوزن المتوسط، ومصطفى العراقي المركز الثاني فئة السترنث الوزن الخفيف، وياسر محمد المركز الثاني في فئة الباور الوزن الخفيف، و أشرف عادل المركز الرابع فئة الباور، و روان ناصر المركز الخامس فئة الاسترنس بنات.

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