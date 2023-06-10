السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ختام المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للستريت وورك أوت المؤهلة لبطولة العالم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نظم الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، برئاسة إسلام قرطام، بطولة الجمهورية للستريت وورك أوت، فى فئتي "الاسترنث" و"الباور" والمؤهلة لبطولة العالم بلاتفيا.
شارك فى البطولة 150 لاعب ولاعبة، إلى جانب حضور جماهيري كبير  لدعمهم خلال فاعليات البطولة.


فى فئة "الاسترنث" الوزن الخفيف، حقق اللاعب عمر محمود عبدالستار أمين المركز الأول، واللاعب محمود محمد محمد محمد مرسال المركز الثاني، واللاعب يوسف رضا شوقي أحمد خليل المركز الثالث، بينما فى الوزن المتوسط، حقق اللاعب حسن عمرو بدران المركز الأول، واللاعب مصطفى محمد مصطفى حسن نصر المركز الثاني.


وفى فئة "الباور" الوزن الخفيف حقق اللاعب محمد محمود أحمد الخولي المركز الأول، واللاعب عمرو ممدوح اسماعيل قطب المركز الثاني، واللاعب أحمد محمد محمود أبوالعطا المركز الثالث، وفى الوزن المتوسط، حقق اللاعب أشرف عادل محمد عبدالسلام المركز الأول، واللاعب عبدالرحمن محمد محمد المدنى المركز الثاني، واللاعب يوسف عمرو محمد كريم الدين حسين المركز الثالث.


وفى فئة "الاسترنث" بنات، حققت اللاعبة فريدة أحمد بخيت محمد السيد المركز الأول، واللاعبة شروق خالد محمود موسى عويس المركز الأول مكرر، واللاعبة آثار خميس أحمد محمد السيد المركز الثاني، واللاعبة هنا إبراهيم أحمد مصطفى المركز الثالث.


وقال إسلام قرطام، رئيس الاتحاد، إن بطولة الجمهورية هذا العام، شهدت منافسة شرسة بين اللاعبين المشاركين، وهو ما ساعد على خروج البطولة بشكل مميز، سواء كان من الجانب الاحترافي الذي لاقى استحسان الجماهير وأشعل حماسهم، أو من الجانب الفني والذي سوف يساعدهم على تحقيق مراكز متقدمة فى بطولة العالم بلاتفيا.


وأضاف، أن الاتحاد يبذل كل ما فى وسعه لمساعدة لاعبين رياضة ستريت وورك أوت، والتي هي رياضة جديدة على الشارع المصري، لها الآلاف من الممارسين فى جميع المحافظات، ويحاول الاتحاد تقديم كل المساعدات الممكنة لهم، سواء من تنظيم بطولات أو المشاركة فى بطولة العالم كل عام.


ومن المقرر انطلاق المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية المؤهلة لبطولة العالم الجمعة المقبلة باستاد القاهرة، فى فئة "الفري ستايل".


يذكر أن منتخب مصر للستريت وورك أوت حقق العام الماضي في بطولة العالم إنجازات كبيرة، حيث حصل اللاعب مازن أحمد علي المركز الأول علي العالم في بطولة العالم فئة "الفري ستايل" وزن خفيف، و عبدالرحمن ممدوح المركز الثالث علي العالم في بطولة العالم فئة "الفري ستايل" وزن متوسط، وعمر الجندي المركز الأول فئة السترنث الوزن المتوسط، ومصطفى العراقي المركز الثاني فئة السترنث الوزن الخفيف، وياسر محمد المركز الثاني في فئة الباور الوزن الخفيف، و أشرف عادل المركز الرابع  فئة الباور، و روان ناصر المركز الخامس فئة الاسترنس بنات.

IMG-20230610-WA0166
IMG-20230610-WA0166
IMG-20230610-WA0167
IMG-20230610-WA0167
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجمعة المقبل الشباب والرياضة انطلاق المرحلة الثانية تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جميع المحافظات حضور جماهيري

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

وزير التعليم يوجه بإلحاق الطالبة "منة الله" بمدرسة STEM وتحمل مصاريفها الدراسية

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

الفائزون بجوائز مصر للطيران قبل مغادرتهم لأداء فريضة الحج

"عروض فنية ومقتنيات تراثية" في احتفالية العيد القومي لروسيا بـ«البيت الروسي» بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية