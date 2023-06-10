السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بلاش نبروز الوحش".. الباز: منصات عربية وإخوانية تستغل حادث "قرش الغردقة"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، اهتمام رواد السوشيال ميديا بتداول صور وفيديوهات عن حادث "قرش الغردقة"، لما لها من تأثير سلبي على السياحة في مصر، مشيرًا إلى أن الحادث جاء نتيجة تقصير وسيُحاسب المقصر، وسنحاول عدم تكرار الأمر.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن محمد صلاح يقضي عطلته في مدينة الغردقة ويستمتع بقضاء إجازته هناك، وقام خلال مدار الساعات الماضية بنشر عدد من الصور في الغردقة، وعلينا تداول تلك الصور عبر صفحاتنا بدلا من صور حادث "القرش".

ولفت إلى أن حادث "قرش الغردقة" جاء بعد ساعات من إعلان وزير السياحة أحمد عيسى بشأن تحقيق مصر أكبر عائد سياحي وأكبر عدد من السائحين، متابعًا: "مش هقول إن الحادث مدبر ولكن هذا الحادث يتم استغلاله من أجل ضرب السياحة، وهناك منصات عربية وإخوانية استغلت الحادث وروجت له بشكل يضر بالبلد".

وأردف: "عندنا موسم سياحي ناجح، لكن واضح في ناس مستكترة ده على مصر"، منوهًا أن الحادث لا يجب أن نتوقف أمامه كثيرًا، لأن الحادث طبيعي ويحدث 12 مرة في السنة تقريبًا في دول مختلفة.

وواصل: "ليه بنعمل في نفسنا كده، والوحش نبرزه وننفخ فيه والحاجة الكويسة وأكنها محصلتش، ناس عاوزة الضرر لينا نعينهم على ده وناس عاوزة تخرب البلد ندعمهم؟، مينفعش نعمل ده على الاطلاق، ركزوا على الحجات الحلوة في البلد وبلاش ننفخ في الحجات السيئة".

قرش الغردقة محمد الباز اخر النهار وزير السياحة محمد صلاح

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

رئيس لجنة الشؤون الإفريقية لـ"الدستور": نستهدف توسيع التعاون المشترك بين مصر ودول الكوميسا

النيابة تأمر بحبس طالب دهس طفلًا بدراجته النارية بمدينة الشروق

بتوجيهات رئاسية.. الأكاديمية الوطنية للتدريب و"حياة كريمة" تعلنان تبنى الطالبة الأولى على “إعدادية كفرالشيخ”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية