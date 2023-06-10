"بلاش نبروز الوحش".. الباز: منصات عربية وإخوانية تستغل حادث "قرش الغردقة"

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، اهتمام رواد السوشيال ميديا بتداول صور وفيديوهات عن حادث "قرش الغردقة"، لما لها من تأثير سلبي على السياحة في مصر، مشيرًا إلى أن الحادث جاء نتيجة تقصير وسيُحاسب المقصر، وسنحاول عدم تكرار الأمر.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن محمد صلاح يقضي عطلته في مدينة الغردقة ويستمتع بقضاء إجازته هناك، وقام خلال مدار الساعات الماضية بنشر عدد من الصور في الغردقة، وعلينا تداول تلك الصور عبر صفحاتنا بدلا من صور حادث "القرش".

ولفت إلى أن حادث "قرش الغردقة" جاء بعد ساعات من إعلان وزير السياحة أحمد عيسى بشأن تحقيق مصر أكبر عائد سياحي وأكبر عدد من السائحين، متابعًا: "مش هقول إن الحادث مدبر ولكن هذا الحادث يتم استغلاله من أجل ضرب السياحة، وهناك منصات عربية وإخوانية استغلت الحادث وروجت له بشكل يضر بالبلد".

وأردف: "عندنا موسم سياحي ناجح، لكن واضح في ناس مستكترة ده على مصر"، منوهًا أن الحادث لا يجب أن نتوقف أمامه كثيرًا، لأن الحادث طبيعي ويحدث 12 مرة في السنة تقريبًا في دول مختلفة.

وواصل: "ليه بنعمل في نفسنا كده، والوحش نبرزه وننفخ فيه والحاجة الكويسة وأكنها محصلتش، ناس عاوزة الضرر لينا نعينهم على ده وناس عاوزة تخرب البلد ندعمهم؟، مينفعش نعمل ده على الاطلاق، ركزوا على الحجات الحلوة في البلد وبلاش ننفخ في الحجات السيئة".