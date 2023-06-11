وفود أجنبية تزور الأهرامات لمشاهدة أعمال التطوير بالمنطقة لتحسين تجربة الزائرين

تشهد منطقة الأهرامات بالجيزة العديد من عمليات التطوير خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى تحسين التجربة السياحية للزائرين عند زياراتهم إلى المنطقة، والتي تأتي ضمن الأهداف الاستراتجية لوزارة السياحة والآثار، وقد تم إدخال آليات حديثة لتطوير المنطقة منها منظومة الحافلات والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة وغيرها.

وتسضيف الشركة المسؤلة عن تطوير منطقة الأهرامات العديد من الوفود لإطلاعهم على أعمال التطوير داخل منطقة الزيارات، وغيرها من المناطق والتي قامت بتنفيذه الشركة بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للأثار.

واستضافت منطقة الأهرامات بالجيزة، وفدًا من سفراء الدول العربية والأجنبية لمتابعة التطورات التي تشهدها منطقة الأهرامات، حيث قام المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة الشركة المسؤلة عن تطوير منطقة الأهرامات، بدعوة مجموعة من سفراء الدول العربية والأجنبية الذين يمثلون دولهم داخل جمهورية مصر العربية.

ورافق جزارين السفراء في جولتهم داخل منطقة الزيارات بأهرامات الجيزة وإطلاعهم على أحدث المستجدات التي تمت في المنطقة، بما في ذلك المحطات والمطاعم وساحات الانتظار للسيارات والتسهيلات التي تمت لخدمة الزائرين وتمكينهم من تجربة سياحية غير مسبوقة، وخاصة أن منطقة الزيارات باتت تضم أغلب الخدمات الأساسية التي يحتاجها الزائر طبقا للمعايير العالمية المُطبقة داخل المتاحف والأماكن الأثرية العالمية.

كما تم استضافة مؤخرا مجموعة الأدباء والإعلاميين والشخصيات المؤثرة بالمجتمع لتقيم التجربة الجديدة للأهرامات، ومن بين خطة التطوير التى ستشهدها المنطقة وجود ساحة الانتظار بمحطة مركز الزوار، والتي تسع لما يقرب من 1000 سيارة وحافلة بهدف خدمة زائري منطقة بأهرامات الجيزة، والذين سوف يتمتعون بتجربة سياحية متميزة، حيث يمكنهم مشاهدة المواقع الأثرية المختلفة بالمنطقة، عبر هذه الحافلات والسيارات الكهربائية، والتي ستأخذهم في جولة بمسار منطقة الزيارة من خلال 7 محطات رئيسية لتبدأ من محطة مركز الزوار مروراً بمحطة بانوراما 1، ثم محطة منكاورع ومحطة خفرع ثم محطة خوفو، ثم محطة أبو الهول، لتنتهي عند محطة بانوراما ٤ قبل العودة لمركز الزوار.