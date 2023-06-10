السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحفيين": بدء تلقي طلبات أداء فريضة الحج اعتبارا من الغد

حج
حج

أعلنت نقابة الصحفيين أنها ستبدأ اعتبارا من، غد الأحد، تلقى طلبات الزملاء الراغبين في أداء فريضة الحج بنظام الباقات، والتي حددتها السفارة السعودية لمن لم يسبق له الحج.

وأوضحت النقابة - في بيان، اليوم السبت- أن أداء المناسك سيكون وفقا لأنظمة هي: باقة مكة والمشاعر "اقتصادى"، وباقة مكة والمشاعر والمدينة "اقتصادى"، وباقة مكة والمشاعر "مميز"، وباقة مكة والمشاعر والمدينة "مميز"، مشيرة إلى أنه على الراغبين في التقدم اختيار باقة من تلك الباقات وسداد قيمتها، ليتم بعد ذلك إصدار التأشيرة.

وأضاف البيان أن تلقي الطلبات مستمر حتى الساعة الـ12 من ظهر يوم الثلاثاء، الموافق 13 يونيو الجاري في مركز الخدمات الصحفية بالدور الأول في النقابة، على أن يكون الطلب مرفق به (صورة كارنيه النقابة لعام 2023، وصور شخصية بخلفية بيضاء، وأصل جواز السفر صالح لمدة ستة شهور)، لافتة إلى أنه في حالة زيادة الأعداد عن الحصة تجرى قرعة علنية بقاعة اللجان بالدور الثالث بمقر النقابة في الواحدة ظهرا.

نقابة الصحفيين فريضة الحج مكة باقة مكة والمشاعر والمدينة الباقات

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