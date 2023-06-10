"السعيد": 9 مليون لاجئ بمصر مسجل منهم 290 ألف فقط بمفوضية اللاجئين

قال أسامة السعيد، الباحث في الشئون الدولية، إن الدول الكبرى لا تتحمل الكثير من المسئولية تجاه أزمات الهجرة والنزوح الداخلي، ولا تتعامل مع الأمر بالجدية الأزمة، مؤكدًا أن تكلفة تحمل المهاجرين مكلفة جدًا.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد 9 ملايين نازح ولاجئ ومهاجر في مصر والمسجل منهم في المفوضية الدولية للاجئين عددهم 290 ألف فقط، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر لا تتحمل تكلفة معيشتهم أي منظمات دولية ويعيشون بالمجتمع المصري مثل المصريين، كما أن الدولة ترفض إقامة أي مخيمات للاجئين.

اللاجئون يتمعون بكافة المبادرات الرئاسية المصرية

وأشار إلى أنه يتم تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين، وكذلك المباردات الرئاسية التي طرحت خلال السنوات الماضية ضمت اللاجئين الموجودين بمصر.